14. November 2018, 15:27 Uhr Musik Mehr als nur bumm-bumm-tschak

Philipp Jungk und Alexander Glöggler haben sich als das Duo "Double Drums" weltweit Ruhm ertrommelt, indem sie auf Topf oder Aluleiter schlagen - so langsam spricht sich das auch in ihrer Heimat München herum.

Interview von Karl Forster

Die hauen auf alles drauf, was ein Geräusch von sich gibt, egal ob Topf, Schachtel, Aluleiter oder Marimbaphon. Philipp Jungk, 41, und Alexander Glöggler, 42, haben sich als das Duo Double Drums weltweit Ruhm, Ehre und viel Applaus ertrommelt. Und langsam hat sich das auch in ihrer musikalischen Heimatstadt München herumgesprochen. Seit gut 20 Jahren ziehen sie mit ihrer Show in Konzerten und auf CDs nun schon das Publikum in den Bann des Rhythmus, jetzt kommen sie mit ihrer aktuellen ...