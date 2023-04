Von Jutta Czeguhn, Josef Grübl, Susanne Hermanski, Evelyn Vogel, Antje Weber und Michael Zirnstein

Wer sich für Kunst begeistert, der ist nicht unbedingt ein Zahlenmensch. Ein Glück für die Münchner Stadt- und Bayerische Freistaatspolitik. Denn setzte sich ein guter Kaufmann einmal hin und zählte zusammen, wie viel Geld in den Jahren für Sanierungsplanungen, Wettbewerbe und Machbarkeitsstudien von Kulturbauten ausgegeben wurden, ohne dass wirklich je was passierte: Das Ergebnis wär' nicht schön.

Millionen im Grab - weil der Gasteig dann doch nicht zügig saniert wird, weil die Pacht fürs Konzerthaus 40 Jahre läuft, auch wenn keines gebaut ist, weil Biotopia seit Jahren Gründungsteams mit wichtigen Ideen hat, aber viele Feinde, weil das Stadtmuseum in Erwartung seiner Sanierung erstarrt ist, weil der zweite Bauabschnitt der Pinakothek der Moderne nie entstand, weil ein David Chipperfield nicht für Luft allein seine Ideen fürs Haus der Kunst zur Verfügung stellte, und weil eine Studie zu einem Münchner Tanzhaus zwar hübsch zu lesen, so ernst aber dann doch wieder nicht genommen wurde.

Doch wollen wir nicht kleinlich werden, sondern hoffen. Dass noch so manches der Projekte seine Wiedergeburt erfährt, und dass auch in der Kultur ein strahlendes Osterfest auf den Karfreitag folgt. Die Kulturredaktion hat hier schon einmal einige Zeichen des Wandels zum Guten, des Aufbruchs, des Aufblühens, im Kleinen wie im Großen zusammengetragen.

Im Westen was Neues

Detailansicht öffnen Das Areal der Paketposthalle in Neuhausen. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Natürlich ist es nur ein Hoffnungsschimmer, doch welche Kraft in diesen liegt, das wissen nicht nur gute Christen und böse Börsenspekulanten: Im Westen der Stadt, wo zwischen Deutschem Theater und Pasinger Fabrik bisher wenig kommt, das den Namen Kulturbau verdient, da könnte ein neues Zentrum der Künste entstehen, unter dem Dach der alten Paketposthalle. Das Projekt ist langfristig geplant, und doch laufen derzeit schon die Umfragen zur Bürgerbeteiligung. Unter dem Motto "Alle für die Halle" kann jedermann Ideen einbringen. Konkret geplant ist, unter den gigantischen Bögen des Industriedenkmals eine multifunktionale Konzert- und Theaterbühne unterzubringen, gegebenenfalls sogar mit gläsernem Bühnenturm. Daneben wäre viel Platz für mehr. her

Aufblühen: Alle lieben die Flower-Ausstellung

Detailansicht öffnen Sie hat sich als große "Lenkerin der Herzen" erwiesen: Dante Gabriel Rossettis "Venus Verticordia" von 1864-1868, zu sehen in der Ausstellung "Flowers Forever" in der Kunsthalle München. (Foto: Russell-Cotes Art Gallery & Museum / Kunsthalle München)

Die Idee war so simpel, dass mancher erstmal naserümpfend fragte: eine Blumenausstellung? Wen soll das denn noch hinterm Ofen hervorlocken? Nun, die so simple wie charmante Idee des Kunsthallendirektors Roger Diederen hat eine ganze Menge Menschen hinter dem Ofen hervorgelockt. Wie die Pflanzen im Frühjahr bei den ersten warmen Sonnenstrahlen trieb sie zunächst einmal Blüten bei Münchner Veranstaltern - ähnlich wie damals beim Faust-Festival - und brachte ein fast ganzjähriges Flower-Power-Spektakel zustande. Manche dieser Gewächse aus Kunst, Musik, Theater, Performance und anderen Disziplinen waren und sind klein und zart und nur von saisonaler Dauer. Andere groß und prächtig und fast schon Ganz-Jahres-Blüher. Und im Mittelpunkt dieses Garten Eden: die multimediale Ausstellung "Flowers Forever" in der Kunsthalle selbst, die von Groß und Klein geliebt wird. 120 000 Besucher haben diese wunderbar sinnliche und zugleich kluge Schau in nur zwei Monaten bereits besucht. Und sie treibt weiter herrliche Blüten - noch bis Ende August. lyn

Kunst in Zwischennutzungen

Detailansicht öffnen In den früheren Galeria Kaufhof am Stachus soll das "Lovecraft" als kulturelle Zwischennutzung einziehen. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Münchens blühende Museumslandschaft welkt nicht nur, sie ist in manchen Teilen schon verrottet. Die Neue Pinakothek: wegen Sanierung geschlossen. Das Haus der Kunst: schwer flügellahm im Westen, Sanierung mit einhergehender Schließung - irgendwann, obgleich längst überfällig. Ein kleiner Lichtblick ist die Archäologische Staatssammlung: Das bayerische Landesmuseum für Vor- und Frühgeschichte soll nach der Generalsanierung voraussichtlich 2024 wieder eröffnen. Was für ein Glück, dass es wenigstens die unabhängigen, immer wieder kleine Wunder vollbringenden kulturellen Zwischennutzer gibt. Im ehemaligen Kaufhof am Stachus soll in absehbarer Zeit das "Lovecraft" für kulturelles Leben sorgen, mit viel Ausstellungsfläche, schon jetzt kann man dort in den Schaufenstern Kunst bestaunen. Dann gibt es inzwischen mehrere "Mucbook Clubhäuser" wie das "Kickoff" in der Ridlerstraße, wo das International Munich Art Lab ein paar Dutzend jungen Künstlern Arbeitsplätze und einen Showroom bietet. Und das Künstlerkollektiv "Broke.Today" zieht seit 2019 von Provisorium zu Provisorium und macht daraus Ateliers und Ausstellungsräume, wie jüngst beim "Dying House" in der Maxvorstadt. Da welkt und verblüht also nach wie vor einiges, aber es sprießt auch so manches. Und wenn es vor allem die Hoffung ist. lyn

Fette Katze macht Beute

Detailansicht öffnen Die Katzen auf dem Blechdach: Till Hofmann (l.), Barbara Bergau (2. v. l.) und Nepomuk Schessl (r.) mit Gasteig-Chef Max Wagner auf dem Dach des Kulturzentrums, wo bald ein Restaurant auf Zeit entstehen soll. (Foto: Michael Amtmann)

"Finger weg", sagten alle anderen Interessenten: zu teuer, zu kurzfristig, zu kompliziert. "Machen wir, aber zu unseren Bedingungen", sagten Michi Kern, Till Hofmann, Andrea Bergau und Nepomuk Schessl und schnappten gemeinsam zu. Als gemeinnützige "Fat Cat"-GmbH wollen sie den entleerten Gasteig in Europas größtes Subkulturzentrum verwandeln (zumindest bis zum Beginn der Sanierungsarbeiten, wann immer der sein mag). Gerade ist schon Thomas Darchingers Theatergruppe "formation d 451" eingezogen, um das neue Stück "Mein Day Your Tag" zu proben. Von Mai an, so schreibt Hofmann - gerade mit Bellevue di Monaco bei der Architekturbiennale in Venedig -, werden dann Ateliers und Probenräume bezogen und die Veranstaltungssäle "technisch frisch gemacht", am 1. Juli soll dort dann mit einem kleinen Fest die Öffentlichkeit wieder Kultur genießen können. Ein halbes Jahr bleibt ihnen - mindestens. zir

Zurück aus dem Totenreich

Detailansicht öffnen Orpheus verzaubert die Tiere: Mosaik aus dem vierten Jahrhundert, Musée d'art et d'archéologie de Laon. (Foto: imago/UIG)

"Che farò senza Euridice". Ja, was soll er tun, der Orpheus, ohne seine Geliebte? Wir wissen die Antwort, er singt, und zwar derart zum Steine erweichen schön, dass sie drunten in der Unterwelt nicht anders können, als die Tote wieder gehen zu lassen. Doch der Meistersinger vergeigt es und schaut sich um zu ihr auf dem Weg zurück in die Welt der Lebenden. Irgendwie ist heuer ein Orpheus-Jahr. Bei Baroque Bayreuth im September spielen sie Claudio Monteverdis "L'Orfeo", ganz ohne Happy End im Götterhimmel dafür mit elektronischer Musik. In Salzburg zu Pfingsten gibt's Christoph Willibald Gluck "Orfeo ed Euridice", mit Christof Loy als Regisseur, mit Tanz und Cecilia Bartoli als Orpheus. Und in der Pasinger Fabrik feiern sie den 25. Geburtstag ihrer Oper mit einem wunderbaren Experiment: Orpheus von Monteverdi, Gluck und Offenbach, versammelt in einem Stück. Premiere am 22. Juni. czg

Auf in neue Pop-Welten

Detailansicht öffnen Auf zu neuen Musikwelten: Gerd Baumann (rechts, hier mit Sebastian Horn im Dreviertelblut-Film "Weltraumtouristen") betreibt nun auch eine zweite Pop-Bühne. (Foto: Südkino)

Betreiber von Münchner Musiklokalen stimmen oft Klagelieder an, wenn nicht gar Abschiedsgesänge. In dieser finsteren Stimmlage gibt es auch freudige Töne. So hat Gerd Baumann vor etwa einem halben Jahr ohne großes Tamtam eine neue Bühne eröffnet. Nicht dass der Musiker (Dreiviertelblut) und Filmmusikprofessor mit seinem Club Milla nicht genug zu stemmen hätte, aber das urige Restaurant Humboldts in der Au gefiel ihm einfach: So kann man nun dort in guter Brettltradition am Tisch und vor feinen italienischen Speisen sitzend einmal im Monat handverlesene Künstler genießen. Beim nächsten "Tiny Concert" am 18. April spielt Schlagzeug-Furioso Andi Haberl (The Notwist, Konstantin Wecker, Till Brönner) ein Solo. "Dann Sommerpause, im Oktober wieder lustig", schreibt Baumann unverzagt. zir

Der Feminismus boomt

Detailansicht öffnen Feministin mit weltweiter Wirkung: Simone de Beauvoir, hier 1960 beim Signieren in Sao Paolo. (Foto: Collection Sylvie le Bon de Beauvoir/Diffusion Gallimard)

"Der Feminismus ist tot - kein Grund zur Trauer", dieser Titel stand, nur zum Beispiel, im vergangenen Jahr über einem Text in der Welt anlässlich des Weltfrauentags (verzichtbar?). Der Feminismus ist schon oft totgesagt worden, doch wie viele Totgesagte wirkt er dann doch immer wieder erstaunlich lebendig. Eine Hochburg des Feminismus scheint, wer hätte das gedacht, jedenfalls die Stadt München zu sein. Wer sich in diesen Wochen und Monaten fürs hiesige Kulturleben interessiert, muss sich schon fast zwangsläufig der Auseinandersetzung mit Frauenrechten stellen: Im Literaturhaus läuft seit dem Jahreswechsel eine sehenswerte Ausstellung zur französischen Feminismus-Ikone Simone de Beauvoir - und wird bis zum 11. Juni verlängert. Das Begleitprogramm ist reichhaltig, jede Führung ausverkauft. Und nun kommt im April auch noch das große Festival "Female Peace Palace" dazu, mit mehreren Inszenierungen an den Münchner Kammerspielen und einem Symposium in der Monacensia. Frauen für den Frieden, Frauen an die Macht? Kein Grund zur Trauer. aw

Worte an vielen Orten

Detailansicht öffnen "Wir hätten uns alles gesagt" heißt das neue Buch von Judith Hermann, zu dem sie am 20. April im Literaturhaus so einiges sagt. (Foto: Thomas Frey/dpa)

Eigentlich scheint die Lage düster zu sein, was die Literaturvermittlung angeht: Kürzlich richteten die deutschsprachigen Literaturhäuser, darunter das in München, einen dringenden Appell an Kulturstaatsministerin Claudia Roth: Ein "Finanzierungskollaps" bei Lesungen, Gesprächen und Diskussionen stehe aufgrund massiver Kostensteigerungen "absehbar bevor". Umso schöner ist es, dass die Literaturfans davon zumindest in München noch nichts merken. Nicht nur im Literaturhaus ist das Lesungsangebot nach wie vor groß, auch in anderen Institutionen und Buchhandlungen ist viel geboten, von Lehmkuhl bis Lix, vom Heppel & Ettlich bis zur Seidlvilla, vom Café Luitpold bis zum Café Lozzi. So schwierig die Zeiten auch sein mögen, da blüht doch jede Menge. Und man denkt an Erich Kästners unsterbliche Zeilen: "Wer wagt es, sich den donnernden Zügen entgegenzustellen? Die kleinen Blumen zwischen den Eisenbahnschwellen." aw

Auferstehung im Kinosaal

Detailansicht öffnen Von Berlin-Gropiusstadt in die ganze Republik: Die Buchverfilmung "Sonne und Beton" zählt zu den großen Erfolgen des Kinofrühjahrs 2023. (Foto: Constantin Film)

Vielleicht liegt es an den Blauhäuten vom Planeten Pandora, vielleicht auch an einem Boxer aus Los Angeles oder dem Ameisenmann aus einem Quantenreich. Wie auch immer: Das soeben zu Ende gegangene erste Quartal in den Kinos lief deutlich besser als die ersten drei Monate des Kinojahres 2022. Das hat mit Kassenhits wie "Avatar 2", "Creed III" oder "Ant-Man and the Wasp 3" zu tun - und mit deutschen Erfolgen wie "Sonne und Beton" oder "Die drei ???". Attraktive Filme gab es auch vergangenes Jahr, geändert hat sich die Einstellung des Publikums: Die Menschen zieht es wieder ins Kino, sie schätzen das Gemeinschaftsgefühl, die uneingeschränkte Aufmerksamkeit auf einen Film. Genaue Zahlen liegen noch nicht vor, laut Marktforschungsprognosen nähert man sich im ersten Quartal 2023 aber wieder den Umsatzzahlen der vorpandemischen Jahre an. Die alte Tante Kino wurde oft totgesagt, aktuell erlebt sie aber eine recht erfreuliche Auferstehung. grü