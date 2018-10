10. Oktober 2018, 18:27 Uhr Kultur in München Entscheidung über Gasteig-Sanierung verschoben

Erst am 18. Oktober soll im Aufsichtsrat entschieden werden, welcher Architekten-Entwurf für den Umbau des Gasteigs zum Tragen kommt.

Am Freitag wird das Bewertungsgremium lediglich einen Siegerentwurf empfehlen.

Danach will der Aufsichtsrat mit den ursprünglichen Architekten verhandeln.

Von Heiner Effern

Das Zerren um die Pläne für die knapp 500 Millionen Euro teure Sanierung des Gasteigs geht in die Verlängerung. Die Entscheidung, welcher Architekten-Entwurf für den Umbau des Kulturzentrums zum Tragen kommt, soll nun erst am 18. Oktober im Aufsichtsrat des Gasteigs fallen. Das beschloss das Gremium am Mittwochmorgen in einer Sondersitzung.

Ursprünglich sollte bereits an diesem Freitag das Ergebnis des Auswahlverfahrens beschlossen und bekanntgegeben werden. Doch stattdessen wird nun an diesem Tag ein aus der Jury des Wettbewerbs hervorgegangenes Bewertungsgremium lediglich eine Empfehlung abgeben. In der kommenden Woche will der Gasteig dann alle Architekten beziehungsweise deren Erben, die Urheberrechte am Gebäude innehaben, zu einer Vorstellung des favorisierten Entwurfs einladen.

Das 1985 eröffnete Kulturzentrum entwarfen die vier Architekten Carl F. Raue, Eike Rollenhagen, Gerd Lindemann und Günter Grossmann. Sie haben auch für den Umbau noch eine zentrale Bedeutung: Jeder der drei noch lebenden Planer sowie ein Erbe könnte mit einem Veto die Sanierung verkomplizieren oder sogar weit zurückwerfen. Nach den geplanten Gesprächen sollte zumindest klar sein, ob sie mit den favorisierten Sanierungsplänen zurecht kommen oder wie sie diese noch umgestaltet haben wollen. Am Donnerstag nächster Woche will der Aufsichtsrat den Sieger aus den drei verbliebenen Entwürfen küren. Die Vollversammlung des Stadtrats muss das Ergebnis am 24. Oktober bestätigen.

Im Vorfeld der Sondersitzung des Aufsichtsrats war es zu einem heftigen politischen Streit zwischen der SPD und dem für den Gasteig verantwortlichen Bürgermeister und Aufsichtsratschef Josef Schmid (CSU) gekommen. Die Sozialdemokraten warfen Schmid und Gasteig-Geschäftsführer Max Wagner vor, die Abstimmung mit den Inhabern der Urheberrechte versäumt oder unprofessionell vorangetrieben zu haben. Die Sanierung sei deshalb gefährdet. Schmid konterte, die SPD wolle ihn vor der Landtagswahl auf durchsichtige Weise angreifen.

Geschäftsführer Wagner sprach von einem "Missverständnis". Er stehe seit längerer Zeit in engem Kontakt mit Rollenhagen, sagte Wagner. Vor wenigen Wochen soll der Architekt nach langem Einverständnis seine Meinung geändert haben. Umgehend gab der Gasteig ein Rechtsgutachten bei einer Kanzlei in Auftrag, das nun vorliegt und die starke Position der Urheberrechte darlegt.

Rollenhagen versandte indessen eine auch von seinem Kollegen Günter Grossmann unterzeichnete "Denkschrift", in der er erläutert, was aus seiner Sicht nicht verändert werden dürfe. Diese Einschränkungen gehen so weit, dass intern nur noch dem Sanierungs-Entwurf des Architekturbüros Henn realistische Chancen eingeräumt werden. Lindemann und der Erbe von Carl F. Raue sollen keine Ansprüche auf ihre Urheberrechte geltend machen, ist aus dem Gasteig zu hören. Gleichwohl sollen auch sie "aus atmosphärischen Gründen" zu Gesprächen eingeladen werden.