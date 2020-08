ÄGYPTISCHES MUSEUM

Gabelsbergerstr. 35, ☎ 28927630

Die Münchner Ochsenmumie. bis 31. Okt. 2020; Ilana Lewitan - Adam, wo bist Du?. bis 10. Jan. 2021; Mi bis So 10-18 Uhr; Di 10-20 Uhr;

ALPINES MUSEUM

Praterinsel 5, ☎ 140030

100 Jahre Bergwacht. bis 27. Sep. 2020; Die Berge und wir. 150 Jahre Deutscher Alpenverein. bis 13. Sep. 2020; Di bis So 10-18 Uhr;

ALTE PINAKOTHEK

Barer Str. 27, ☎ 23805216

Raffael 1520-2020. bis 8. Nov. 2020; Do bis So 10-18 Uhr; Di, Mi 10-21 Uhr;

AMERIKA-HAUS

Karolinenpl. 3, ☎ 5525370

From a New Yorker's Perspective - Photography by Christopher Makos. bis 31. Jan. 2021; Mo bis Fr 16-20 Uhr; So 10-16 Uhr;

ANTIKENSAMMLUNGEN

Königspl. 1, ☎ 59988830

Hund, Katze, Maus - Tiere in Alltag und Mythos. bis 10. Jan. 2021; Di, Do bis So 10-17 Uhr; Mi 10-20 Uhr;

BAYERISCHES NATIONALMUSEUM

Prinzregentenstr. 3, ☎ 2112401

Silberkopf. Die Büste des heiligen Zeno aus Isen. bis 14. Feb. 2021; Treue Freunde. Hunde und Menschen. bis 13. Sep. 2020; Unsterbliche Götter und Helden. Barocke Ölskizzen der Sammlung Reuschel. bis 10. Jan. 2021; Di, Mi, Fr bis So 10-17 Uhr; Do 10-20 Uhr;

DEUTSCHES JAGD- UND FISCHEREIMUSEUM

Neuhauser Str. 2, ☎ 220522

Jagdgründe. Eine andere Geschichte der Macht. bis 31. März 2021; Mo bis Mi , Fr bis So 9.30-17 Uhr; Do 9.30-21 Uhr;

DEUTSCHES MUSEUM

Museumsinsel 1, ☎ 21791

Kosmos Kaffee. bis 6. Sep. 2020; Di bis So 9-17 Uhr;

DEUTSCHES THEATERMUSEUM

Galeriestr. 4a, ☎ 2106910

Regietheater - Eine deutsch-österreichische Geschichte. bis 11. April 2021; Di bis So 10-16 Uhr;

HAUS DER KUNST

Prinzregentenstr. 1, ☎ 21127113

Brainwashed - Sammlung Goetz im Haus der Kunst. bis 20. Sep. 2020; Franz Erhard Walther - Shifting Perspectives. bis 29. Nov. 2020; Mo bis Mi , Fr bis So 10-20 Uhr; Do 10-22 Uhr;

INTERNATIONALE

JUGENDBIBLIOTHEK

Schloss Blutenburg,

☎ 89121130

Die ganze Welt auf einer Seite. Internationale Wimmelbücher. bis 20. Sep. 2020; Mo bis Fr 10-16 Uhr; Sa, So 14-17 Uhr;

KINDERMUSEUM

Arnulfstr. 3, ☎ 54046440

Hast du Töne? in den Ferien Di. bis So., 10-17 Uhr; in der Schulzeit Do. / Fr., 14-17 Uhr & Sa. / So., 10-17 Uhr. bis 22. Nov. 2020;

KUNSTFOYER DER VERSICHERUNGSKAMMER KULTURSTIFTUNG

Maximilianstr. 53, ☎ 21602244

Schaut her! - Toni Schneiders. Retrospektive. bis 27. Sep. 2020; täg. 9-19 Uhr;

KUNSTHALLE MÜNCHEN

Theatinerstr. 8, ☎ 224412

Thierry Mugler. Couturissime. bis 28. Feb. 2021; täg. 10-20 Uhr;

KÜNSTLERHAUS AM LENBACHPLATZ

Lenbachpl. 8, ☎ 59918414

Gunter Sachs - Kamerakunst. bis 6. Sep. 2020;

LENBACHHAUS/KUNSTBAU

Luisenstr. 33, ☎ 23332000

Radio-Aktivität. Kollektive mit Sendungsbewusstsein. bis 13. Sep. 2020; Sheela Gowda - It..matters. bis 18. Okt. 2020; Slawomir Elsner. bis 7. Feb. 2021; Mi bis So 10-18 Uhr; Di 10-20 Uhr;

LMU MÜNCHEN

Geschwister-Scholl-Pl. 1, ☎ 2180-0

Weiße Rose - Der Widerstand von Studenten gegen Hitler München 1942/43 Mo. bis Fr., 11 -16 Uhr, Denkstätte Weiße Rose. bis 30. Dez. 2020;

MONACENSIA

Maria-Theresia-Str. 23, ☎ 4194720

Erika Mann: Kabarettistin - Kriegsreporterin - politische Rednerin. bis 13. Sep. 2020; Mo bis Mi ,

Fr 9.30-17.30 Uhr; Sa, So 11-18 Uhr;

Do 12-19 Uhr;

MÜNCHNER STADTMUSEUM

Sankt-Jakobs-Pl. 1, ☎ 23322370

Migration bewegt die Stadt. Perspektiven wechseln. bis 3. Jan. 2021;

Ready to go! Schuhe bewegen. bis 17. Jan. 2021; Di bis So 10-18 Uhr;

MUSEUM BRANDHORST

Theresienstr. 35a, ☎ 238052286

Spot On: Bücher in der Sammlung Brandhorst. bis 20. Sep. 2020; Di, Mi , Fr bis So 10-18 Uhr; Do 10-20 Uhr;

MUSEUM FÜNF KONTINENTE

Maximilianstr. 42, ☎ 210136100

Collecting Japan. Philipp Franz von Siebolds Vision vom Fernen Osten. bis 13. Sep. 2020; Tikimania. Bernd Zimmer, die Marquesas-Inseln und der europäische Traum von der Südsee. bis 28. Feb. 2021; Vernetzt. Verstrickt. Verwoben. Anziehendes aus dem südlichen Abya Yala. bis 30. Dez. 2020; Di bis So 9.30-17.30 Uhr;

MUSEUM FÜR ABGÜSSE KLASSISCHER BILDWERKE

Katharina-von-Bora-Str. 10, ☎ 28927690

Lebendiger Gips - 150 Jahre Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke. bis 10. Jan. 2021; Mo, Mi , Fr 10-18 Uhr; Di, Do 10-20 Uhr;

MUSEUM MENSCH UND NATUR

Schloss Nymphenburg, ☎ 1795890

Alle Zeit der Welt - Vom Urknall zur Uhrzeit. bis 30. Dez. 2020; Von A wie Amerika bis Z wie Zeit - 30 Jahre Sonderausstellungen Museum Mensch und Natur. bis 30. Dez. 2020; Di bis Fr 10-17 Uhr; Sa, So 10-18 Uhr;

NS-DOKUMENTATIONSZENTRUM

Max-Mannheimer-Pl. 1, ☎ 23 36 70 00

Tell me about (yesterday) tomorrow. bis 18. Okt. 2020; Di bis So 10-19 Uhr;

PINAKOTHEK DER MODERNE

Barer Str. 40, ☎ 23805360

Astrid Klein - Dass vollkommene Liebe die Angst austreibe. bis 17. Jan. 2021; Aug. Sander - Sardinien 1927. bis 8. Nov. 2020;

Die Danner-Rotunde - Der Schmuckraum der Neuen Sammlung. bis 30. Dez. 2020;

Experience in Action. Designbuild in der Architektur. bis 13. Sep. 2020; Feelings. Kunst und Emotion. bis 4. Okt. 2020; Franz Radziwill - Zwei Seiten eines Künstlers. bis 30. Sep. 2020; Georg Baselitz: Die Schenkung. bis 30. Dez. 2021;

Ingo Maurer intim. Design or what?. bis 18. Okt. 2020;

K. H. Hödicke. bis 13. Sep. 2020; Matti Suuronen - Futuro, A Flying Saucer In Town. bis 22. Feb.. 2022;

Web-App: Sound of Design www.sound-of-design.de. bis 30. Dez. 2020; Di, Mi , Fr bis So 10-18 Uhr; Do 10-20 Uhr;

STAATLICHE MÜNZSAMMLUNG

Residenzstr. 1, ☎ 227221

Glänzende Propaganda. Die metallene Stimme des Papstes. bis 17. Jan. 2021; Di bis So 10-17 Uhr;

VALENTIN-KARLSTADT-MUSÄUM

Tal 50, ☎ 223266

Wiggerl Greiner: Ein Meister des Münchner Humors im Innenhof. bis 13. Nov. 2020; Mo, Di, Do bis So 11-17 Uhr; VILLA STUCK

Prinzregentenstr. 60, ☎ 4555510

Beate Passow - Monkey Business. bis 25. Okt. 2020; Margret Eicher - Lob der Malkunst. bis 25. Okt. 2020; Schönheit. Stärke. Leidenschaft. bis 25. Okt. 2020; Di bis So 11-18 Uhr; (1. Freitag im Monat 11-22 Uhr)

HAUS DER KUNST

Prinzregentenstr. 1, ☎ 21127113

Michael Armitage. Paradise Edict, 4. Sep.. 2020. , von 4. Sep.. 2020 bis14. Feb.. 2021; Mo, Fr bis So 10-20 Uhr;

LITERATURHAUS

Salvatorpl. 1, ☎ 2919340

Thomas Mann: Democracy will win!, 3. Sep.. 2020. , von 3. Sep.. 2020 bis6. Jan.. 2021; Mo, Do bis So 11-18 Uhr;

VILLA STUCK

Prinzregentenstr. 60, ☎ 4555510

Thierry Geoffroy. The Awareness Muscle Training Center, 1. Sep.. 2020. , von 1. Sep.. 2020 bis20. Sep.. 2020; Di bis So 11-18 Uhr; (1. Freitag im Monat 11-22 Uhr)

STÄDTISCHES ATELIERHAUS AM DOMAGKPARK

Margarete-Schütte-Lihotzky-Str. 30, ☎ 32186814

27 Jahre Domagk-Ateliertage Fr., 19-22 Uhr, Sa. / So., 14-20 Uhr , von 4. Sep.. 2020 bis 6. Sep.. 2020;