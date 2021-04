Von Michael Zirnstein

Das Münchner Harry Klein hat trotz Party-Verbots mit seinen Techno-Streams nicht nur seinen Platz in den Top Ten der besten Elektro-Klubs der Welt behauptet, es ist auch sonst ein Vorbild für die Münchner Szene in der Krise. Nun starten Peter Fleming und sein Team eine Crowdfunding-Kampagne. "Wir für alle" soll nicht das eigene Überleben sichern, sondern den Sozialpartnern des Klubs an der Sonnenstraße Aufmerksamkeit und Geld einbringen: Beim nächsten "Kulturdonnerstag" werden Condrobs, CSD München, Kulturraum, Mindzone, Münchner Aidshilfe, SUB und WUT Kollektiv ihre Anliegen dafür vorstellen und das Harry Klein sein eigenes "Awareness Projekt". Ganz auf Musikgenuss müssen die Streaming-Zuseher nicht verzichten: Statt Techno gibt es Gypsy-Swing vom Wiener Gitarrenfex Diknu Schneeberger und seinem Trio.

"Wir für alle" im Harry Klein, Do., 29. Apr., 20 Uhr, www.facebook.com/harrykleinclub/live; Kulturdonnerstag-Stream Interviews, Beginn: 20 Uhr, https://www.youtube.com/watch?v=p1Whvvnluuc; Kulturdonnerstag-Konzert mit Diknu Schneeberger Trio & VJ Proximal ab ca. 21.30 Uhr, https://www.youtube.com/watch?v=zYgk9kqhmeo