Von Yvonne Poppek

Die Öffnung wird, wenn sie überhaupt möglich sein wird, zunächst eine ganz vorsichtige sein: Am 26. März soll das erste Mal seit dem Lockdown wieder Publikum in die Münchner Kammerspiele Einlass finden. Einzeln, für eine Minute. Wiebke Puls werden die Zuschauer dann sehen in "Money makes me cry" von Jan Bosse. Der Titel ist wörtlich zu nehmen: Der Zuschauer zahlt einen Euro, Wiebke Puls weint dafür. Es bleibt zu hoffen, dass am 26. März diese inszenierten Tränen auf der Bühne zu sehen sein werden. Eine vage Hoffnung: Nur bei einer stabilen Inzidenz unter 100 dürfen die Theater vom 22. März an öffnen. Liegt die Zahl drei Tage hintereinander über 100, ist alles wieder zu. Momentan steigt der Wert täglich.

Trotzdem haben die Theater für den Fall der Öffnung seit Monaten gearbeitet. Das Volkstheater plant eine Premiere vor Publikum am 26. März, die Schauburg am 22. März (SZ vom 13. März). Nun stellen auch das Gärtnerplatztheater und die Kammerspiele ihre Pläne vor. Am 26. und am 31. März soll es zwei Premieren am Gärtnerplatztheater geben: Gian Carlo Menottis Kammeroper "Das Medium" und das Musical "Non(n)sens" von Dan Goggin. Am 4. April soll "Primadonnen" vor Publikum gespielt werden. Die Kammerspiele holen ebenfalls hervor, was sie für ihr Publikum geprobt haben. Dazu gehören verschiedene Installationen, die Tränen-Performance mit Wiebke Puls und zwischen 9. April und 2. Mai sieben Premieren. Die ersten folgen ganz dicht aufeinander. Am 9. April soll die Performance "Arsenal" von Oliver Zahn im Werkraum zu sehen sein, am 10. April steht im Schauspielhaus die Premiere von Wolfram Lotz' "Die Politiker" auf dem Spielplan, Regie führt Felicitas Brucker. Einen Tag später folgt die Komödie "Jeeps" im Schauspielhaus, Text und Regie Nora Abdel-Maksoud.

"Uns ist es wichtig zu zeigen, was wir vorbereitet haben", sagt Kammerspiel-Pressesprecherin Zsaklin Diana Macumba. Aber es bleibe angesichts der Zahlen fragwürdig, ob zu den geplanten Terminen überhaupt gespielt werden dürfe. Das ist indes nicht die einzige Ungewissheit, mit der das Theater umgehen muss. Offen sei momentan auch noch die Anzahl der Zuschauer, die zugelassen sein werde, sagt Macumba. Kunstminister Bernd Sibler hat in der vergangenen Woche angekündigt: "Ich will weg von starren Zuschauerzahlen und die ganze Kapazität des zur Verfügung stehenden Raums nutzen." Was das konkret bedeute, sei aber noch nicht final geklärt. Ebenso existiere bei den Kammerspielen auch noch kein Konzept, ob und wie das Publikum getestet werden soll. Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 ist ein tagesaktueller, negativer Corona-Test Voraussetzung für einen Theaterbesuch. Noch bleiben ein paar Tage Zeit, Antworten zu finden: Der Vorverkauf für April soll am 26. März beginnen.