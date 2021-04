Von Michael Zirnstein

"Nach dem Lockdown ist vor dem Lockdown", sagt David Boppert, der für die Münchner Kultur GmbH zum Beispiel die "Lange Nacht der Musik" veranstaltet. 2020 ging das nicht, auch der Termin im Mai 2021 ist wegen der Pandemie verlegt. Man könnte jeden Konzert- oder Theatermacher verstehen, der nun hinschmeißt. Aber im Verband der Münchner Kulturveranstalter (VdMK), dessen Geschäftsstelle Boppert leitet, kämpft man für die existenziell bedrohte Branche, nach dem Motto: "Nach der Bundesnotbremse ist vor der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz."

Anfang der Woche hatte der Verband vor der Novelle des Infektionsschutzgesetzes durch den Bundestag gewarnt. Aber es kam so, wie es die Veranstalter befürchtet und zuvor in einem Arbeitspapier "aus der Nähe des Bundeskanzleramtes" gelesen hatten: Jegliche Publikumskultur, drinnen wie draußen, bleibt in ganz Deutschland verboten, so lange die Zahl der Neuinfektionen je Woche und 100 000 Bürgern über 100 liegt. Das gilt bis 30. Juni, beim VdMK glaubt niemand, dass sich vorher etwas lockert.

Umso wichtiger, nun die Weichen für die Zeit nach dem Lockdown zu stellen, sonst kommt man de facto auf ein weiteres Abstellgleis. Denn das Arbeitspapier für die Bundespolitiker gibt auch eine Marschrichtung für Werte unter 100 vor, die bald auf Landesebene verhandelt werden dürften. Der zugrunde liegenden "Denkweise" will man nun entschieden entgegenwirken, sagt Anna Kleeblatt aus dem VdMK-Vorstand. Nach dem Papier wären Veranstaltungen drinnen schon unter 100 möglich, draußen erst unter 50 und dann auf 50 Gäste beschränkt. Ob das nun bloß unschlüssig ist oder Lücken im Dokument geschuldet, sei dahin gestellt, "es treibt uns jedenfalls in den Wahnsinn", sagt Kleeblatt. Offenbar seien diese Pläne gefasst worden, ohne die Betroffenen selbst zu Rate zu ziehen - deshalb fordern die Veranstalter jetzt von Bayerns Kunstminister Bernd Sibler, sich mit ihnen schnell zusammenzusetzen.

Denn klare Vorgaben, wie es unter der 100 weitergehen soll, gebe es nicht - beim VdMK-Vorstand fühlt man sich uninformiert. Vor einer Weile war man schon weiter, da lagen etwa in München die Zahlen um die 35, und einige Theater planten in einem Wirrwarr aus selbstgestrickten Konzepten zu öffnen. Kunstminister Sibler habe damals unter anderem versprochen, die Zuschauerzahl nicht wie vor dem zweiten Lockdown auf 200 zu deckeln, sondern an die Größe des Saales anzupassen. "Seitdem warten wir auf eine verschriftlichte Verordnung vom Freistaat, nach der wir uns richten und planen können", sagt Kleeblatt.

Zahlen gebe es durchaus, teilt das Kunstministerium mit und verweist auf die "gültige Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung". Der zufolge dürften von 26. April an Theater, Konzerthäuser und Kinos öffnen - bei einer Inzidenz von unter 100 mit Coronatest im Publikum, unter 50 gar ohne. Zu Freiluftveranstaltungen habe der Kunstminister "eine Diskussion innerhalb der Staatsregierung angestoßen", die noch andauere. Es läge Sibler am Herzen, bei einem Inzidenzwert unter 100 kulturelle Veranstaltungen zu ermöglichen. Der VdMK würde gerne dabei helfen, Erfahrungswerte habe man reichlich gesammelt, sagt Boppert: "Wir sind nun seit 13 Monaten in der Pandemie, jetzt wissen wir doch, was Sache ist."