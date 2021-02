Von Rita Argauer und Susanne Hermanski

Die Bayerische Staatsoper und das Bayerische Staatsschauspiel sind seit 1. Februar in Kurzarbeit, das Staatstheater am Gärtnerplatz seit 8. Februar. Freilich, das unterscheidet sie nicht von einer gewaltigen Menge anderer Betriebe in Deutschland - und trotzdem erstaunt es auf den ersten Blick. Kurzarbeit erst jetzt? Oder: gerade jetzt? Kämpft sich nicht soeben allseits die Hoffnung wie ein Schneeglöckchen durchs Lockdown-Eis, man könnte in absehbarer Zeit wenigstens große Häuser wieder öffnen? Mit sehr moderaten Besucherzahlen jedenfalls?

Nun, die Zeichen stehen anders, seit einem Beschluss Mitte Januar. Da wurde im Sinne der Planungssicherheit für die Theater zwischen Kunstministerium und den Staatsintendanten vereinbart, den Veranstaltungsbetrieb unabhängig von den jeweils geltenden "allgemeinen Infektionsschutzmaßnahmenregelungen" - ein Begriff, der es locker mit Michael Endes "Satanarchäolügenialkohöllischem Wunschpunsch" aufnehmen kann - mindestens bis 28. Februar geschlossen zu halten. Durch den jüngst verlängerten allgemeinen Lockdown, verlängert sich auch diese Frist. Eine offizielle Verkündigung der schlechten Nachricht ist in den nächsten Tagen zu erwarten.

Doch wie funktioniert Kurzarbeit eigentlich im Kulturbetrieb? Etwa bei Musikern, die ja dennoch immer viele Stunden am Tag üben müssen, um ihr Spitzenniveau zu halten? Oder bei Tänzern und Schauspielern, die sich mit Körper- oder Stimmtraining für ihren Beruf fit halten müssen? So etwas regelt, bei festangestellten Musikern zumindest, der Tarifvertrag. Genau gesagt: 20 Prozent des Geldes gibt es fürs häusliche Üben - auch in Zeiten der Kurzarbeit. Das trifft auch für die Münchner Philharmoniker zu, die städtische Angestellte sind. Die "Philis", wie sie ihre Fans liebevoll nennen, sind bereits seit Oktober 2020 in Kurzarbeit. Weil sie also auch diese bereits ausgiebig geprobt haben, haben sie zum 1. Februar eine neue Regelung beschlossen: Die eine Hälfte des Monats wird 100 Prozent gearbeitet. In dieser werden dann zwei neue Konzertvideos produziert. Die andere Hälfte geht auf null Prozent. Im Netz werden dann Archivaufnahmen veröffentlicht. "Man kann ja nicht völlig endlos Medienproduktionen machen", sagt Sprecher Christian Beuke dazu.

Bei ihren Kollegen an der Bayerischen Staatsoper funktioniert das Prinzip Kurzarbeit anders. Die Oper bringt bisher alle für die Spielzeit geplanten Premieren auf die digitale Bühne. Trotz Lockdown produziert man hier also regelmäßig Neuinszenierungen. Hinzu kommt noch das kleine wöchentliche Format der sogenannten Montagsstücke. Doch wer hier wie viel arbeitet, das sei ganz unterschiedlich geregelt, erklärt Sprecher Christoph Koch: Einige Musiker und Tänzer seien bei den Montagsstücken dabei und probten weitestgehend normal. Trotzdem gibt es nicht genug Dienste, um alle Musiker, Sänger und Tänzer voll zu beschäftigen. Denn der regelmäßige Repertoire-Betrieb mit beinahe täglichen Live-Vorstellungen fällt trotzdem bis auf Weiteres aus.

Selbst wenn, wie im Herbst, wieder vor reduziertem Publikum Live-Auftritte stattfinden werden, kommen nicht wieder alle Musiker zum Einsatz. Denn nicht nur das Publikum muss dabei Abstand halten, sondern auch die Musiker. Doch kleinere Besetzungen führen zwangsläufig zu weniger Auslastung des gesamten Orchesters. In ähnlicher Manier wurde etwa auch die Kompanie beim Bayerischen Staatsballett im Herbst zwangsverkleinert: In der Wiederaufnahme-Premiere des "Schwanensee" standen einfach weniger Schwäne auf der Bühne.