Von Marlene Block, Augsburg

Die Sonne neigt sich langsam dem Horizont entgegen und taucht das Gaswerkgelände in ein warmes, goldenes Licht. Der letzte Tag des Augsburger Modular-Festivals erreicht seinen Höhepunkt, als sich die Menge vor der Hauptbühne am Kessel sammelt. Jeremias, die Indie-Pop-Band aus Hannover, steht kurz vor ihrem Auftritt. Die Festivalbesucher, in bunten Party-Outfits und mit glitzernden Airbrush-Tattoos geschmückt, warten gespannt auf den letzten Act des Abends. Die Stimmung ist perfekt, die Vorfreude greifbar. Es ist der perfekte Abschluss für ein Wochenende voller Musik, Gemeinschaft und toller Festivalmomente. Momente, die die Kritiker vor Monaten so nicht kommen gesehen haben. Nachdem der Festivalleiter Patrick Jung nach Querelen gekündigt hatte, war sogar kurz vom Ende des Festivals die Rede.