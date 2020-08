ÄGYPTISCHES MUSEUM

Gabelsbergerstr. 35, ☎28927630

The Pomegranate Tree Klangwanderung durch 13 Räume mit Mark Polscher Foyer, Di. 1., 18 Uhr

ANTIKENSAMMLUNGEN

Königspl. 1, ☎59988830

Wie wir die Vergangenheit verändern Führung mit Martin Schulz. Anmeldung: ☎ 28927502 Mi. 2., 18 Uhr

DEUTSCHES THEATERMUSEUM

Galeriestr. 4a, ☎2106910

Regietheater - Eine deutsch-österreichische Geschichte Führung zur aktuellen Ausstellung des Museums im Dichter- und Hofgarten sowie zur Installation "Bühnenfenster" am Marstallplatz; mit Anette Spieldiener (Münchner Schatzsuche). Anmeldung: ☎ 37917139

Eingang, So. 6., 12.30 Uhr

HAUS DER KUNST

Prinzregentenstr. 1, ☎21127113

Franz Erhard Walther - Shifting Perspektives Führung mit Ulrike Wörner So. 6., 16 Uhr

Franz Erhard Walther - Shifting Perspektives Führung mit Gisela Heide. Anmeldung: ☎ 21127115 Mi. 2., 16 Uhr

Michael Armitage. Paradise Edict Führung mit Ulrike Wörner Sa. 5., 16 Uhr

KUNSTHALLE MÜNCHEN

Theatinerstr. 8, ☎224412

Thierry Mugler. Couturissime VHS-Führung. Anmeldung erforderlich: ☎ 48006-6724 bis 60 Minuten vor Führungsbeginn Mi. 2., bis Fr. 4., 14.30, 15.30 Uhr

MONACENSIA

Maria-Theresia-Str. 23, ☎4194720

Erika Mann. Kabarettistin - Kriegsreporterin - Politische Rednerin

Virtuelle Führung mit Prof. Irmela von der Lühe und Sylvia Schütz: https://www.youtube.com/watch?v=9d1kmXPxQhM Di. 18. Uhr

MÜNCHNER STADTMUSEUM

Sankt-Jakobs-Pl. 1, ☎23322370

Punktlandung! In Ready To Go! Schuhe bewegen VHS-Führung. Keine Voranmeldung erforderlich So. 6., 14 Uhr

NS-DOKUMENTATIONSZENTRUM

Max-Mannheimer-Pl. 1, ☎23 36 70 00

Tell me about (yesterday) tomorrow Kostenfreier öffentlicher Rundgang. Anmeldung erforderlich unter buchung.nsdoku@muenchen.de So. 6., 10 Uhr

VILLA STUCK

Prinzregentenstr. 60, ☎4555510

"Margret Eicher. Lob der Malkunst" und "Beate Passow. Monkey Business" VHS-Führung. Anmeldung erforderlich unter ☎ 48006-6724 oder www.mvhs.de bis 60 Minuten vor Führungsbeginn So. 6., 15 Uhr

Friday Late VHS-Führung, Anmeldung erforderlich: ☎ 480066724 oder www.mvhs.de und an der Museumskasse Fr. 4., 19, 20 Uhr

Historische Räume und die Ausstellung "Schönheit Stärke Leidenschaft" VHS-Führung. Anmeldung erforderlich unter www.mvhs.de bis 60 Minuten vor Führungsbeginn So. 6., 14 Uhr