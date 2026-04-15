Meine Woche startet zu Hause, in Regensburg, wo ich seit zehn Jahren lebe und arbeite. Die Montage sind oft meine freien Tage, weil ich meistens am Wochenende unterwegs bin. Da kommt es mir sehr gelegen, dass mein liebstes Brunch-Café, das „Rough Surface“ , immer dienstags Ruhetag hat, aber am Montag auf. Die haben ein Rührei mit Trüffel, Leute! Ihr werdet nie wieder was anderes essen wollen. Da kann ich also gemütlich sitzen und überlegen, was diese Woche alles so ansteht. Manchmal nutze ich aber einfach nur die Ausrede, eh schon unterwegs zu sein, um mir bei der Buchhandlung Dombrowsky , meiner liebsten Buchhandlung, noch ein Buch für meinen dreistelligen Stapel von ungelesenen Büchern zu kaufen und es sofort anzufangen. Wohlwollend ignorierend, dass ich gerade mindestens drei andere Bücher ghoste – aktuell lese ich „The Dead Husband Cookbook“ und bin sehr begeistert!

Dienstag: Zeit für kreative Spiele

Stardew Valley ist ein preisgekröntes Spiel, in dem die Spieler einen Bauernhof übernehmen, das Land bewirtschaften, Tiere züchten und Beziehungen zu den Bewohnern von „Pelican Town“ aufbauen. Concerned Ape

Sollte ich zu Hause sein, starten meine Tage eigentlich immer mit dem Wecker meiner Partnerin Lena und einer aggressiven Streichel-Aufforderung unseres dreibeinigen Katers Captain Hook. Letztens hat er sogar meinen Daumen immer wieder abgeleckt und damit seine Ohren sauber gemacht, wie Katzen es sonst mit der eigenen Pfote tun. Wir sind längst zu einem Wesen verwachsen, der Kater und wir. Dienstag ist dann auch Therapietag, was weitere Aktivitäten oft ausschließt. Therapie ist anstrengend und manchmal muss man den ganzen restlichen Tag verarbeiten, was man gerade über sich selbst oder sein Umfeld gelernt hat. Da wird dann viel Zeit vor dem Fernseher oder der Switch verbracht.

Ich liebe Spiele, bei denen man nicht viel denken muss. Stardew Valley, Fae Farm, Moonstone Island. Ist es süß und man kann Sachen anpflanzen? Dann bin ich dabei. Wer aber in München wohnt: Jeden Dienstag wird in der Lach- und Schießgesellschaft eine Folge „Fun Facts“ aufgezeichnet. Das sind aktuelle Themen, lustig verpackt, und danach gibt es immer noch eine kleine Mixed Show! Manchmal auch mit mir!

Mittwoch: Lego-Bauen für alle

„Star Wars“-Figuren aus Lego stehen im „Out of the Blox'', einem Lego-Bauraum für Erwachsene, der in München eröffnet hat. Malin Wunderlich/dpa

Am Mittwoch geht die Woche dann richtig los, jetzt wird was gearbeitet! Das heißt bei mir erst mal Gesangsunterricht. Weil ich mir bei meinem (Noch-) Programm eingebildet habe, als Zugabe zu singen, und dann feststellen musste: Das ist richtig schwer. Seit fast einem Jahr bringt mir Corinna Böhm bei, wie ich meinen Job besser machen kann und dabei im besten Fall nicht mal meine Stimme zerstöre. Mein Tipp des Tages also: Hobbys! Ich gehe aus jeder Gesangsstunde raus und denke: Krass. Jetzt kann ich was, das konnte ich vor einer Stunde nicht. Das fühlt sich gut an!

Ich habe mir sogar Hobbys gesucht, von denen ich mit Absicht nicht öffentlich rede, damit ich nicht aus Versehen wieder Arbeit draus mache, wie ich das schon beim Singen und auch beim Lesen gemacht habe (der Podcast von Lena und mir heißt „Lesen ist schwul“). Vielleicht wäre ja auch Yoga was? In München kann man im „Studio One“ zum Beispiel Aerial Yoga machen. Oder Lego bauen: In München gibt es den Laden „Out of the Blox“, in dem erwachsene Fans der bunten Steine Hunderte verschiedene Sets zusammenbasteln können, ohne sie zu kaufen. Für alle, die lieber sitzen als turnen.

Donnerstag: Die Welt der tollen Trolle

Vor 80 Jahren erfand Tove Jansson die Welt der Mumins. Eine Ausstellung im Literaturhaus München gibt Einblicke in Leben und Fantasie der finnischen Künstlerin. Moomin Characters

Der Donnerstag wird aufregend für mich. Ich spiele nämlich in den Kammerspielen in München. Hier trete ich ein letztes Mal mit meinem aktuellen Kabarettprogramm „Bis jetzt“ auf, bevor ich das nächste Mal mit meinem neuen mit dem Titel „Grober Unfug“ wiederkomme. Und wenn ich schon nach München fahre, dann kann ich ja auch ein bisschen früher los und endlich in die Tove Jansson – „Die Welt der Mumins“-Ausstellung im Literaturhaus München gehen. Wie ich hier sitze und tippe habe ich Mumin-Socken an, auf meinem E-Reader ist ein Mumin-Sticker, das Mumin-Spiel ist auf meiner Switch und eine sehr hübsche Ausgabe von „Tales from Moominvalley“ steht in meinem Regal. Man könnte sagen: Ich bin ein Hooligan. Ein Moomingan. Sorry.

Ist das eigentlich eine Ausstellung für Kinder? Ja. Hält mich „das ist für Kinder“ davon ab, ins Playmobilland bei Nürnberg oder in „Hoppers“ im Kino zu gehen, ohne ein Alibi-Kind dabeizuhaben? Nein! Ich liebe Playmobil, Disneyfilme und die Mumins, und ich brauche wirklich kein Kind mitzubringen, nur damit die anderen Erwachsenen vielleicht nicht blöd schauen. Ich weine auch bei jedem Disneyfilm, den ich sehe. „Alles steht Kopf“ hat mich gebrochen. „Encanto“ genauso. Dafür werd’ ich mich genauso wenig schämen wie für alle Quietschgeräusche, die ich in der Mumin-Ausstellung mache.

Freitag: Heimspiel und Dernière

In ihrem Solo-Programm „Bis jetzt“ erzählt Teresa Reichl von ihren schlimmsten Hetero-Dates und vom günstigsten Zeitpunkt für die Outing-Beichte. Hartmut Pöstges

Am Freitag geht es dann aber doch um mich. Ich habe Heimspiel und Dernière, das ist doppelt aufregend. Ich spiele mein Programm „Bis jetzt“ zum letzten Mal. Und das auch noch im Marinaforum in Regensburg. Da passen 600 Leute rein – und die kommen auch. Das wird also mein absoluter Rekord an Zuschauenden, und ich werde wissen, dass da alle meine Freundinnen, meine Agentin und meine Therapeutin im Publikum sind. Aufregender geht’s fast nicht.

In meinem Programm geht es viel um Liebe, romantische wie freundschaftliche. Meine Freundinnen sind meine Familie, wir haben keine Schamgrenzen, kein „too much information.“ Wir haben zusammen das Latinum auf ein Semester machen müssen – das schweißt zusammen fürs Leben. Also habe ich sie alle liebevoll gezwungen, zu meiner Dernière zu kommen, damit sie alle mal hören, wie 600 Leute für sie klatschen. Weil sie das verdient haben.

Samstag: In der Anstalt

Max Uthoff (Bild) und Claus von Wagner sind die Köpfe der ZDF-Satiresendung „Die Anstalt“, die in den Bavariastudios in München aufgezeichnet wird. Oliver Hochkeppel

Am Samstag geht es dann direkt weiter zur ZDF-„Anstalt“ und damit wieder nach München. Das ist kein Geheimtipp, aber aus meiner Sicht mit das Beste, was es gibt im deutschen Fernsehen. Da ist so viel Wissen drin, kombiniert mit lustigen Rollen und manchmal den dümmsten Gags. Es fühlt sich an wie die Theater-AG früher in der Schule, nur mit Budget und ohne die Deppen, die halt noch Punkte für ein Wahlfach gebraucht haben.

Es wird diesmal um Frauenkörper in der Gesellschaft und im Kapitalismus gehen, und ich habe nur Bock. Sowohl die Generalprobe am Sonntag als auch die Hauptaufzeichnung am Montag bieten die Möglichkeit, bei der Entstehung der Sendung in den Bavaria Studios dabei zu sein. Und vor der Aufzeichnung kann man die Bavaria Filmstadt besuchen. Da kann man Führungen machen durch alle möglichen Filmsets, es gibt ein 4D-Kino und man kann sogar dort Geburtstag feiern.

Sonntag: Bühne für Anfänger und Profis

Der Kabarettist Michael Mittermeier betreibt seit zwei Jahren einen eigenen Comedy-Club in München. Karl-Josef Hildenbrand

Während ich am Sonntag weiter für die Aufzeichnung der Anstalt am Montag probe und hoffentlich Zeit habe, empfehle ich die „Impro Show“ im Lucky Punch Comedy Club von Michael Mittermeier, in dem es jeden Tag mindestens zwei Shows gibt, die man sich anschauen kann. Da ist vom ersten Auftritt bis Vollprofi alles dabei. Das ist die Möglichkeit, in fünf oder zehn Jahren zu sagen: Die kannte ich schon, da hat die noch an ’nem Sonntag um 18 Uhr improvisiert gespielt und war gar nicht so mega lustig. Mein Appell: Unterstützt die Kultur direkt vor eurer Haustür, nicht nur die Taylor Swifts dieser Welt!

Die Künstlerin, Kabarettistin und Autorin Teresa Reichl wollte mal Lehrerin für Deutsch und Englisch werden, entschied sich dann aber für die Satire. Die Endzwanzigerin, 2023 beim Bayerischen Kabarettpreis als Senkrechtstarter ausgezeichnet, hat vor neun Jahren mit Poetry-Slams begonnen, kurz vor der Pandemie ihr erstes Programm gebaut und war in der Folge in diversen TV-Formaten zu sehen. Derzeit tourt sie mit ihrem Soloprogramm „Bis jetzt“. Und sie hat zwei Bücher geschrieben: „Muss ich das gelesen haben? Was in unseren Bücherregalen und auf Literaturlisten steht – und wie wir das jetzt ändern“ (Haymon Verlag) und „But make it classy! Ein feministisches Close Up deutscher Literatur“ (Carlsen Verlag).