Von Heiner Effern

Es klafft dieses hässliche Loch im Haushalt der Münchner Kultur. In der Wahrnehmung der beiden Intendanten der großen städtischen Theater handelt es sich eher um einen Krater, in dem ihre beiden Häuser in nicht allzu ferner Zeit versinken könnten. Kulturbürgermeister Dominik Krause (Grüne) teilt die Sorge. Wenn die Einsparungen in der bisher geplanten Form kommen würden, dann hätte München bald „eine andere Kulturlandschaft, als wir sie jetzt kennen“, sagt er. Den momentanen Stand der Haushaltsverhandlungen hält Krause bezogen auf die Kultur „für kein tragbares Ergebnis“.