Die Bayerische Staatsoper erhält eine Förderung des Bundes in Höhe von 690 000 Euro. Damit soll der Einbau und die Sanierung der elektronischen Bühnenkommunikation mitfinanziert werden. "Ich freue mich, dass die Bayerische Staatsoper als Leuchtturm in der Bayerischen Kulturlandschaft von der Förderung mit Bundesmitteln profitieren wird", teilte der CSU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Stefinger am Montag mit. Trotz Corona-Krise habe man sich dazu entschieden, das Förderprogramm umzusetzen, um Investitionen in nationale Kultureinrichtungen zu ermöglichen. Zudem erhofft sich Stefinger, dass von der Realisierung auch kleinere und mittelständische Unternehmen profitieren werden.