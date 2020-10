"Kein Platz für die Leere" und "Der Kultur droht ein Winterschlaf" vom 2./3./4. Oktober:

Der Lagebericht über die von Corona geplagte Kulturszene verdeutlicht, wie unzerstörbar trotz des Fehlens aller den "Systemrelevanten" vorbehaltenen Rettungsmaßnahmen wie zum Beispiel Kurzarbeitergeld die Systemrelevanz der Kultur ist. Doch auf der Liste der systemrelevanten Bereiche des Arbeits- und Sozialministeriums vom 20. März 2020 kommt die weite, von Diversität geprägte Wirtschaftslandschaft, in der jeder von jedem lebt, nicht vor. Solange Systemrelevanz nur für Banken galt, war ja noch einzusehen, dass manche schlicht wichtiger für das gesellschaftliche Gesamtsystem sind als andere. Aber Coronapolitik bedient sich an Systemrelevanz, um ganze Gruppen von Menschen als wichtiger oder unwichtiger zu klassifizieren. Und die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst nutzt das momentan auch noch schamlos aus, statt damit herauszurücken, welchen Stellenwert in barer Münze Jobsicherheit hat. Die Nicht-Systemrelevanten verlieren nämlich reihenweise ihre Existenzgrundlage, und das ohne mit Streiks mehr Geld aus dem systemrelevanten Steuertopf fordern zu können.

Wer Menschen nach ihrer Herkunft, Hautfarbe oder Geschlecht in für das Gesamtsystem wichtiger oder unwichtiger einteilt, wäre ein Rassist oder Schlimmeres. Wer Menschen nach ihrer Berufswahl in für das System wichtigere oder unwichtigere Bereiche einteilt, wäre was? Für mich fängt mit dem Begriff "Systemrelevanz" für Menschengruppen das Grauen an. Die Künstler, Schauspieler, Kneipenwirte und all die kleinen Selbständigen, die vielleicht ein bisserl Steuer zu wenig zahlen und vom Staat mit Kassenkontrolle belegt werden, aber für ihr Einkommen keine Steuern verbrauchen wie die vielen "Systemrelevanten", ist deren Arbeitskraft dem System weniger wert? Was um Himmels willen bringt diesen Staat dazu, Systemrelevanz für Berufsgruppen auszurufen? Alle Menschen haben in diesem freien Land eine freie Berufswahl. Und alle machen sie nur ihren Job, mal besser mal schlechter.

Nur weil jemand Altenpfleger, Kindergärtnerin oder Verkäuferin als Beruf gewählt hat, wird er nicht plötzlich wichtiger als einer, der das nicht getan hat und lieber Bedienung, Yogatrainer oder Schauspieler geworden ist. Was macht eine Gesellschaft aus Menschen, wenn Berufsgruppen je nach Wichtigkeit für das Gesamtsystem gering geachtet oder hochgelobt werden? Der "Systemrelevanz"-Hype schadet vor dem Hintergrund einer ums Überleben kämpfenden Kultur und Kleinwirtschaft der Würde dieser Gesellschaft mehr, als er ihr nützt. Corona bringt es an den Tag. Gabi Baderschneider, Sinzing