Von Jürgen Moises

Sie sei eine "Straße mit Potenzial". So heißt es auf der Webseite der Umweltorganisation "Green City" über die Münchner Herzog-Wilhelm-Straße, die im Moment weitgehend als Parkplatz dient oder vom Parkplatzsuchverkehr erstickt wird. Zuletzt war sie zudem monatelang Baustelle. Auch der Herzog-Wilhelm-Park daneben hat nicht wirklich Charme und ist eher Durchgangs- statt Verweil-Ort. Das alles könnte sich im Zuge einer autofreien Altstadt ändern. Man könnte den unter dem Rasen liegenden Westlichen Stadtgrabenbach nach oben leiten und dem Areal zwischen Stachus und Sendlinger Tor ein neues Gesicht geben. Ideen dazu gibt es schon länger und recht viele.

Genau diese werden nun von diesem Donnerstag, 8. Oktober, bis zum 22. Oktober in drei Ausstellungen im anliegenden Bayernforum, der Evangelischen Stadtakademie und dem Referat für Arbeit und Wirtschaft präsentiert. Außerdem finden vom 8. bis 10. Oktober drei Aktions-Tage in der Herzog-Wilhelm-Straße und im Park statt. Mit "Visionen für die Herzog-Wilhelm-Straße" ist das Ganze überschrieben und es wird neben Green City unter anderem von City Partner, dem Kulturreferat und der Platform organisiert. Die musikalische Einstimmung übernimmt dabei die Rumpeljazz-Band Hochzeitskapelle, die am 8. Oktober um 17 Uhr vor der Evangelischen Stadtakademie spielt, bevor um 18 Uhr bei der Vernissage mehrere Planer ihre Entwürfe vorstellen.

Danach wird um 19 Uhr die Gruppenausstellung "Die Wüste lebt" im Park eröffnet, für die der Kurator Adam Langer die Künstler Ludwig Hauser, Anton Kaun, Florian Kreier und Franziska Schrödinger eingeladen hat, die "ungenutzten Potenziale" des Ortes in Form von Installationen und Performances zu thematisieren. Am 9. Oktober findet um 15 Uhr in der Evangelischen Stadtakademie eine Podiumsdiskussion zur Freiraumentwicklung und zum Verkehrskonzept für die Altstadt statt. Einen Tag später gibt es um 17 Uhr eine Führung durch die Ausstellungen (Treffpunkt Bayernforum) und um 19 Uhr eine abschließende Klang- und Lichtinstallation von Anton Kaun.

Visionen für die Herzog-Wilhelm-Straße, Do., 8. bis 10. Okt., Herzog-Wilhelm-Straße und Park, Programm unter www.greencity.de/verein (teilweise Anmeldung erforderlich)