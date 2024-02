Künstliche Intelligenz kann viele Alltagssituationen vereinfachen. An Hochschulen führt sie, unter anderem in Form des Chatbots Chat-GPT, auch zu Konflikten und Unsicherheiten.

Von Katharina Haase

Er hätte noch viel mehr KI für seine Bachelorarbeit nutzen und sich viel Zeit sparen können. Doch die Angst, dann vielleicht Regeln zu verletzen und durchzufallen, sei zu groß gewesen, sagt Sebastian Müller. Der 22-Jährige studiert an der TU München in einem der ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge und heißt eigentlich anders. Seinen richtigen Namen will er aber lieber nicht öffentlich nennen, wenn er über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in seinem Studium spricht.