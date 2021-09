Mit "Blood Red Sky" hat der Regisseur Peter Thorwarth international Erfolg - und seine Frau, die Schauspielerin Nele Kiper, hat das Entstehen des Thrillers von Anfang an mitbekommen. Seit 14 Jahren sind sie ein Paar und leben heute mit ihrem Sohn in München. Über den langen Weg zum Erfolg, gegenseitige Unterstützung und die Frage: Was tun, wenn jetzt Hollywood ruft?

Von Josef Grübl, München

Wie geht man mit einem Mann um, der gerade einen Welthit gelandet hat? Solche Burschen schweben oft in anderen Sphären, entwickeln Marotten und sind irgendwann nur noch mit Entourage unterwegs. Da sollte man also auf der Hut sein. Doch dann kommt Peter Thorwarth, gemeinsam mit seiner Frau Nele Kiper schlendert er die Fraunhoferstraße entlang - und nichts deutet darauf hin, dass gerade halb Hollywood hinter ihm her ist. "Blood Red Sky" heißt der Thriller, den der Münchner Regisseur geschrieben und inszeniert hat - und über den die Filmwelt derzeit spricht: Seit seinem Streaming-Start Ende Juli wurde er in weltweit mehr als 50 Millionen Haushalten gesehen, in 57 Ländern war er die Nummer eins der Netflix-Charts, unter anderem in den USA, Brasilien oder Saudi-Arabien.