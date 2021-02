Von Sabine Reithmaier, Landshut

Die Freunde Fritz Koenigs unternehmen einen neuen Anlauf, um den Ganslberg zu retten. In einem offenen Brief an Kulturstaatsministerin Monika Grütters, Ministerpräsidenten Markus Söder, Kunstminister Bernd Sibler und den CSU-Landtagsabgeordneten Robert Brannekämper fordern sie, den ehemaligen Wohnsitz des Künstlers unter Denkmalschutz zu stellen. "Nur so ist seine dauerhafte Erhaltung zu sichern, sind falsche Begehrlichkeiten zu seiner Zerstörung und Verwertung abzuwehren, wie auch sein landschaftlicher Umgriff zu schützen."

Unterzeichnet haben den Brief nicht nur die bekannten Weggefährten des Bildhauers, die sich seit Langem für den Erhalt des Ensembles engagieren, wie Percy Adlon, der fünf Dokumentarfilme über Koenig gedreht hat, Drehbuchautorin Eleonore Adlon, Denkmalschützer Dieter Wieland, der Historiker Michael Wolffsohn oder Alexander Rudigier, Kurator der Fritz-Koenig-Retrospektive in den Florenzer Uffizien 2018. Unterschrieben haben auch Josef Schuster, Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Holger A. Klein, Kunsthistoriker an der Columbia University, Uffizien-Direktor Eike D. Schmidt, und Winfried Nerdinger, Präsident der Bayerischen Akademie der Schönen Künste.

Ein Versuch, das Landesamt in die rechte Ecke zu drängen

Der ehemalige Wohn- und Ateliersitz des Bildhauers am Rande von Landshut steht seit dessen Tod im Februar 2017 leer. Eigentümer ist die Fritz- und Maria-Koenig-Stiftung, die aber nicht genügend Geld hat, um den Ganslberg zu erhalten. Laut Vertrag wäre es ihr aber erlaubt, das Anwesen zu verkaufen. An den Freistaat beispielsweise, wie schon häufiger vorgeschlagen wurde.

Im Gegensatz zum Bayerischen Landesdenkmalrat, der sich für die Unterschutzstellung ausgesprochen hat, lehnt es das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege auf Basis der bisherigen Unterlagen ab, den Ganslberg als erhaltenswertes Baudenkmal einzustufen. Die Begründung: Der Ganslberg sei der Lebens- und Schaffensort Koenigs gewesen, die Gebäude bestenfalls durchschnittlich. Der Bildhauer selbst habe ihn nie als "Erinnerungsort" eingestuft, sondern dafür das Museum im Hofberg vorgesehen. Ein Argument, das die Briefunterzeichner ziemlich verdrießt. Goethes Haus am Frauenplan in Weimar, längst ein Publikumsmagnet, habe der Dichter selbst auch nie als öffentliches Museum vorgesehen, halten sie dagegen.

Für sie ist der von Koenig bis ins letzte Detail selbst gestaltete Ort, an dem er auch seine große Kugelkaryatide für das World Trade Center in New York schuf, ein wesentlicher Schlüssel zum Verständnis seiner Kunst. Das Gebäude als unkünstlerischen Zweckbau zu diffamieren, sei ein Fehlurteil. "Doch niemand ist mehr blind als der, der nicht sehen will", heißt es im Brief. Offene Augen habe das Landesamt dagegen für das Baldhamer Atelier von einem der Lieblingsbildhauer Hitlers, Josef Thorak (1889-1952) gehabt, das als "braunes Denkmal" für schutzwürdig erachtet wurde. Das riesige Atelier, 1938 bis 1941 nach Plänen von Albert Speer erbaut und geeignet für 17 Meter hohe Plastiken, nutzte Thorak nur wenig Jahre. Heute dient es der Archäologischen Staatssammlung als Depot. Seit Ende 2017 gibt es Pläne, in einer Dauerausstellung die wechselvolle Geschichte des Hauses zu dokumentieren.

Fraglich, ob der Versuch der Briefautoren, das Landesamt in die rechte Ecke zu drängen, der Sache wirklich nutzt oder nur provoziert. "Nazikünstler-Hinterlassenschaft ja, die des großen künstlerischen Mahners nein?" fragen sie. Kein deutscher Künstler habe den Schrecken des Holocaust bildmächtiger dargestellt als Koenig, heißt es im Brief. "Schreiten Sie ein! Fritz Koenigs Kunst ist Weltkunst, sie ehrt Nachkriegsdeutschland."

Unabhängig von diesem Appell hat Kunstminister Sibler für diese Woche wieder den runden Tisch einberufen, der sich seit 2019 Gedanken über die Zukunft des Anwesens macht. Thema des virtuellen Treffens ist die Machbarkeitsstudie, die Perspektiven für Ganslberg und Koenigmuseum ausloten und überprüfen soll inklusive Percy Adlons multimedialen Museumskonzepts.