Von Barbara Hordych

Wenn Ines Honsel ihre Erfahrungen mit dem "Gute-Stube-Erzählfestival" bilanziert, das sie gemeinsam mit Gabi Altenbach 2014 unter anderem in privaten Wohnzimmern in München veranstaltet, dann spricht die Resonanz für sich: "Das Erzähl-Virus infiziert im positivsten Sinne; viele Zuhörer kamen danach auf uns zu, wollten wissen, wo und wie sie selbst ihr Erzähltalent schulen und ausprobieren können".

Deshalb startet das Duo, das mit seinen Storyperformances regelmäßig öffentlich, aber auch in Schulen und Kitas auftritt, die Ausbildung "Künstlerisches Erzählen". Honsel hat Schauspiel am Max-Reinhardt-Seminar in Wien und anschließend Theaterpädagogik an der Hochschule der Künste in Berlin studiert, ebenso wie die Theaterpädagogin Gabi Altenbach, die in München bestens bekannt ist als eine der drei "Schwestern Grimm".

Die Ausbildung ist eine Kooperation des Vereins Erzählkunst Bayern mit dem Evangelischen Bildungswerk Freising und umfasst zehn Module, die aufeinander aufbauen, aber auch einzeln gebucht werden können. Das erste Modul versteht sich als Schnupperkurs ins freie mündliche Erzählen. In den weiteren Modulen werden die Fragen "Wie gehe ich mit meinem Körper um?" oder "Wie konzipiere ich eine Figur?" behandelt.

Aus einer Figur heraus zu erzählen gehört zu den Spezialitäten von Honsel und Altenbach, deren jüngstes Geschichten-Projekt "1848! Revolution der ersten Generation" ist. Darin schlüpfen sie in die Rollen von Louise Aston und Mathilde Anneke, zwei visionären Freiheitskämpferinnen, die nach der gescheiterten Revolution 1848 fliehen müssen. "Keine Geschichtsstunde, sondern erlebte Geschichte", betont Honsel. Premiere hätte im März im Hoch X sein sollen - doch dann musste Honsel wegen einer Kehlkopfentzündung absagen. Die hat sie inzwischen auskuriert, weshalb der neue Kurs wie geplant starten kann. Den beiden Freiheitskämpferinnen werden sie und Altenbach dann im Herbst ihre Stimme leihen.

Künstlerisches Erzählen, Sa., 29. April, 11 - 18 Uhr, So., 30. April, 10 - 17 Uhr, Kulturzentrum Luise, Ruppertstr. 5, www.erzaehlkunst-bayern.de