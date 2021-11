Musikerinnen, hier Blushy AM bei den Video-Aufnahmen für "Sound Of Munich Now 2021", fühlen sich in München allein gelassen. Die Musikszene wird von Männern dominiert, sagen sie. Jetzt haben sich die Musikerinnen zu einer Gruppe zusammengeschlossen.

Von Clara Löffler und Veronika Tieschky, München

Eigentlich haben sie sich nicht viel dabei gedacht. Bei einem Auftritt ihres gemeinsamen Bekannten Konstantin Molodovsky trafen die drei jungen Frauen aufeinander: Kristina Moser, Juliane Haerendel und Anthi Karvounidou. Alle drei sind in der Münchner Kunstszene aktiv. Kristina als Sängerin unter dem Namen Blushy AM, Juliane als Fotografin und Anthi als Kommunikationsdesignerin. Dennoch waren sie sich vorher noch nie über den Weg gelaufen. "Die Mädchen, die ich vorher in der Musikszene kannte, konnte ich an einer Hand abzählen. Mir kam es immer vor, als würden viel mehr Jungs Musik machen", sagt Kristina. Nach ein paar Bier war die Idee entstanden, Frauen in der Münchner Musikszene zu fördern, sich miteinander zu verbinden und den Austausch untereinander in Gang zu bringen.