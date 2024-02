Von Antje Weber

Am Ende wird getanzt. Nicht sehr viel, nicht sehr ausschweifend, doch immerhin. Ist es Nora Gomringer, die als Erste im Takt der Disco-Musik wippt, ist es eine ukrainische Künstlerin? Egal, es rührt sich was im Saal. Auch wenn es nicht ganz leicht sein mag, sich lockerzumachen, am Ende dieses Abends, am Ende eines besonderen Jahres in der Villa Concordia in Bamberg.