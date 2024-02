Mit einem üppigen Fest, das an ein gesellschaftliches Großereignis von 1898 erinnert, läutet das Museum nun seinen Umzug ein. Juliane Köhler und Florian Jahr erinnern an Arkadien.

Von Evelyn Vogel

Was für ein Auflauf! Was für ein Fest! Die versammelte Münchner Gesellschaft kommt unter dem Motto "In Arkadien" ins Königliche Hoftheater, in das die Künstlergemeinschaft Allotria und die Münchner Secession eingeladen haben. Die führenden Künstler der Stadt kümmern sich um die Planung. Franz von Stuck und seine Schüler entwerfen nach antiken Vorlagen die Kostüme, das Bühnenbild gleicht dem Athen der Antike, Tänzer und Darsteller unterhalten mit aufwendigen Choreografien und Massenauftritten die Festgäste.