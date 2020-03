Die Videos gehen um die Welt: Menschen aus Italien, Frankreich oder Spanien verabreden sich auf Balkonen und an Fenstern zum kollektiven Dankesapplaus. Sie klatschen für Ärzte, Rettungskräfte, Krankenpfleger, die mit ihrem Einsatz in der Corona-Krise helfen, das Virus zu bekämpfen. Auch in München hat die Dankesaktion bereits Solidarisierung ausgelöst. Auf Twitter ist etwa ein Foto eines Transparentes zu sehen: "Danke allen Helfern, München hält zam!" Ebendiese Geste soll nun auf die Kreativszene übertragen werden und via sozialer Netzwerke Verbreitung finden - auch über die Grenzen Münchens hinaus.

Das ist die Idee der Frauennetzwerkerin Christiane Wolff und Lars Haensells, Leiter der Münchner Digitalagentur Who's Mark. Unter dem Hashtag #wesaygracias rufen sie Künstler und Illustratoren auf, Motive mit Dankesbotschaft einzureichen. Erste Beispiele zeigen Zeichnungen klatschender Hände oder eine Karikatur, auf der ein menschlicher Stempel "Danke"-Botschaften verteilt. Damit die Motive so viele Menschen wie möglich sehen, suchen die Initiatoren nach Meinungsführern im Netz: Influencer, Prominente oder Verlage sollen die Botschaften teilen und soziale Netzwerke als Multiplikatoren nutzen. Das Ziel des Projekts ist also genau das, was aktuelle Ausgangsbeschränkungen verhindern sollen: Es soll "viral gehen". Einen kommerziellen Hintergrund hat das Projekt nicht. Wolff und Haensell versichern, es sei eine "rein solidarische Geste". Wer als Künstler ein Dankesmotiv erstellt hat, kann es an die Mailadressen christiane.wolff@crafty.de oder lars@whoismark.de schicken.