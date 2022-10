Von Franz Kotteder

Kann Kochen mehr, als Menschen satt machen? Ganz bestimmt, sagte der Schweizer Koch David Höner vor 17 Jahren und gründete den Verein "Cuisine sans Frontière" (CsF). Klar, die großen Krisen dieser Welt lassen sich mit Kochen auch nicht lösen. Aber, so Höner, "es ist ein Sandkorn auf dem Weg zu einer besseren Welt". Seither engagieren sich Schweizer Köche in Krisenregionen in der ganzen Welt, tragen dazu bei, Not zu lindern, Beziehungen zu knüpfen und Gemeinschaften zu stärken. Das Beispiel macht nun nach vielen Jahren auch in Deutschland Schule. In diesem Sommer hat sich nämlich der deutsche Ableger "Küche ohne Grenzen" gegründet, auf Initiative des früheren Sternekochs und Bestsellerautors Franz Keller ("Vom Einfachen das Beste") und des Münchner Weinhändlers Jörg Linke. Der Begriff "Schule machen" ist dabei durchaus wörtlich zu nehmen, denn eines der ersten Projekte von Küche ohne Grenzen findet im Sonderpädagogischen Förderzentrum (SFZ) an der Dachauer Straße statt. Sternekoch Bobby Bräuer vom Esszimmer in der BMW-Welt (zwei Sterne im Guide Michelin) und sein Sous-Chef Jens Madsen kochen dort zusammen mit einer neunten Klasse von Zeit zu Zeit einen Vormittag lang für 80 Mitschülerinnen und Mitschüler Haupt- und Nachspeisen. Die Inklusions-Expertin Renata Neukirchen unterstützt sie dabei. Die Beteiligten aus dem SFZ, so Bräuer, "können so in den Beruf reinschmecken und auch mal testen, ob er ihnen vielleicht sogar eine Perspektive bietet". Und Franz Keller, heute Inhaber der "Adler Wirtschaft" in Hattenheim und des Bioguts Falkenhof, wird ebenfalls in München tätig sein. Er unterstützt das Team des Projekts Bellevue di Monaco für geflüchtete Menschen an der Müllerstraße künftig bei der Küchenorganisation und wird gemeinsam mit ihm auch Rezepte entwickeln, die dann im Café des Hauses auf den Tisch kommen.

Die Schweizer Vorbilder freilich werden nicht in ihrem eigenen Land tätig, sondern nur im Ausland. Aber auch damit können die deutschen Köche schon jetzt dienen. Denn Robert Ahiagba, Küchenchef und Inhaber des afrikanischen Restaurants Makula an der Dreimühlenstraße, war bereits in Burkina Faso für Küche ohne Grenzen unterwegs und hat beim Projekt "Foyer Fama" in der Hauptstadt Ouagadougou ausgeholfen. Dort sind Frauen und Kinder untergebracht, die vor dem Bürgerkrieg im eigenen Land geflohen sind. In der Gemeinschaftsküche können sie sich selbst versorgen, zugleich dient sie als Produktionsstätte für einen Catering-Service, der per Fahrrad ausliefert (Küche ohne Grenzen, Infos unter www.kuecheohnegrenzen.org).