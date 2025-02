Die besten Filme sind natürlich immer jene, die nie gedreht wurden. Sie existieren nur in den Köpfen ihrer Macher, genauso großartig und perfekt wie sie es sich vorgestellt hatten. Einer der bekanntesten dieser unbekannten Filme ist Stanley Kubricks „Napoleon“. Jahrelang wurde für dieses Projekt recherchiert , am Ende konnten Historiker wohl jeden einzelnen Tag aus Napoleons Leben rekapitulieren. Doch es half alles nichts, der Film (den Kubrick nach seinem Meisterwerk „2001: A Space Odyssey“ drehen wollte) kam aus mehreren Gründen nicht zustande.

Deshalb fehlt er natürlich auch bei der großen Kubrick-Retrospektive im Filmmuseum München. Alle anderen seiner Filme werden aufgeführt, los geht es mit dieser Regiegenie-Reihe am Freitag, 7. März: Da steht Kubricks Frühwerk auf dem Spielplan, der 1951 entstandene Kurzfilm „Flying Padre“ etwa, oder der zwei Jahre später entstandene einstündige Spielfilm „Fear & Desire“. Der Perfektionist Kubrick wollte Aufführungen dieses Films in späteren Jahren verhindern, er erschien ihm als nicht gelungen. Doch schon in den Folgejahren drehte er Klassiker wie „The Killing“ oder das in München und Unterschleißheim gedrehte Kriegsdrama „Paths of Glory“. Dort lernte er auch eine junge Deutsche kennen: Christiane Harlan sollte schon bald seine Ehefrau und enge künstlerische Mitarbeiterin werden.

Auch 26 Jahre nach seinem Tod ist Kubrick noch präsent, er hat viele Fans, seine Filme haben überlebt. Werke wie „2001“, „Dr. Strangelove“, „A Clockwork Orange“, „The Shining“, „Full Metal Jacket“ oder die kurz vor seinem Tod fertiggestellte Schnitzler-Adaption „Eyes Wide Shut“ gelten längst als Klassiker. Auf dem Spielplan des Filmmuseums stehen aber auch der zwei Jahre nach seinem Tod erschienene Dokumentarfilm „Stanley Kubrick: A Life in Pictures“ sowie der Steven-Spielberg-Film „A.I. Artificial Intelligence“ – der auf einem nicht verfilmten Skript Kubricks basierte.

Das Publikum darf sich in den kommenden Wochen und Monaten aber auch auf andere Themen und Filme freuen. Einige Reihen kehren zurück, unter anderem das „Mittel Punkt Europa Filmfest“ (vom 27. Februar bis 8. März), die moderierte Reihe „Film und Psychoanalyse“ (unter anderem mit Orson Welles’ „The Lady from Shanghai“ und dem letztjährigen Programmkinohit „Love Lies Bleeding“) oder die jährlich im April stattfindenden Architekturfilmtage (mit der Premiere eines neuen Films über den Münchner Architekten und Designer Sep Ruf).

Altes und Neues verbinden, dafür steht das Filmmuseum wie kein anderes Kino. Hier kann man brandneue Produktionen sehen – sowie Filme, die mehr als hundert Jahre alt sind und lange Zeit als verschollen galten. Auf dem Programm stehen prägende Werke der Filmgeschichte, aus Europa, Hollywood oder dem Iran: Im Rahmen der Reihe „Iranische Klassiker“ werden im Mai und Juni Filme aus dem Iran der Sechziger- bis Neunzigerjahre aufgeführt, unter anderem von Abbas Kiarostami. Im Juli kehren die Internationalen Stummfilmtage zurück, mit Meisterwerken von Chaplin, Lubitsch, Hawks, Murnau, Pabst und vielen anderen.

Liv Lisa Fries spielt in Andreas Dresens Film " In Liebe, Eure Hilde". (Foto: Filmmuseum)

Wer aktuelle einheimische Produktionen nachholen oder wiedersehen will, ist bei der Reihe „Deutsche Filme 2024“ richtig. Kuratiert wurde diese von drei Filmkritikerinnen und -kritikern: Ab 12. März gibt es so unterschiedliche Werke wie das Palliativ-Pflegerinnen-Drama „Ivo“ von Eva Trobisch, der mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnete Kinderfilm „Sieger sein“, die kontrovers diskutierte NS-Propagandastudie „Führer und Verführer“ oder Andreas Dresens letztjähriger Berlinale-Wettbewerbsfilm „In Liebe, Eure Hilde“ zu sehen.

Die besten Filme sind bekanntlich jene, die nie gedreht wurden: Diese Aussage könnte man auch auf Rainer Werner Fassbinder ummünzen. Als der Münchner Regisseur 1982 im Alter von nur 37 Jahren verstarb, hinterließ er zwar ein gewaltiges Werk, aber auch eine ganze Reihe von angekündigten Filmen, die er nicht mehr realisieren konnte. So stand unter anderem ein Rosa-Luxemburg-Film mit Jane Fonda ganz oben auf seiner To-do-Liste, das hätte man sehr gerne gesehen. Fassbinder wäre dieses Jahr 80 Jahre alt geworden, das Filmmuseum widmet ihm eine eigene Reihe – und konzentriert sich auf die Filme, in denen er als Schauspieler zu sehen war (unter eigener Regie oder für andere Regisseure), unter anderem in „Faustrecht der Freiheit“, „Adolf und Marlene“ oder „Kamikaze 1989“.

Auf dem Obersalzberg: Rainer Werner Fassbinder in der Satire "Adolf und Marlene" von Ulli Lommel von 1976. (Foto: Filmmuseum/Rainer Werner Fassbinder Foundation)

Fassbinder wurde im Mai 1945 wenige Wochen nach Ende des Zweiten Weltkriegs geboren. Um diese Zeit geht es auch in der Reihe „Augenblick des Friedens“: Ab Ende April werden Filme aus der Nachkriegszeit gezeigt, unter anderem „Stunde Null“ von Edgar Reitz, Wolfgang Staudtes „Die Mörder sind unter uns“ oder Frank Beyers in der DDR entstandener Spielfilmklassiker „Karbid und Sauerampfer“.

Ein besonderes Schmankerl ist noch die Reihe „3D Double Features“, die Mitte März beginnt und bis in den Sommer hinein geht: Hier werden Werke gezeigt, die die 3D-Technik intelligent zu nutzen wussten, vom ersten abendfüllenden 3D-Film der Filmgeschichte (der in der Sowjetunion entstandene „Robinson Crusoe“ aus dem Jahr 1946), über Alfred Hitchcocks „Dial M for Murder“ (1954) bis hin zum Oscar-Hit „Gravity“ (2013) mit Sandra Bullock und George Clooney. Aber auch Dokumentarfilme von Wim Wenders („Pina“, „Anselm“) oder Filmkunst von Jean-Luc Godard („Adieu au langage“, 2014) kann man in ihrer ganzen 3D-Pracht auf der großen Leinwand erleben.

Frühling- und Sommerprogramm Filmmuseum, ab 27. Februar bis Ende Juli, Filmmuseum München, St.-Jakobs-Platz 1