Von Andreas Pernpeintner

Die Darbietung der ersten beiden Sätze aus Brahms' Klavierkonzert Nr. 1 mit Emanuel Ax und den Münchner Philharmonikern unter der Leitung von Krzysztof Urbański in der Isarphilharmonie ist wunderbar. Dieses Klavierkonzert ist groß in seiner zeitlichen Ausdehnung, in seiner Sanftmut, in seiner Wucht. Schon die Orchestereinleitung ist mächtig, und Urbański hat das Orchester mit imposanter Feldherren-Gestik bestens im Griff.