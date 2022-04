Praktisch leer: das Wohngebäude an der Krumbacherstraße 6 und 6a in Schwabing.

Vor vier Jahren ist bekannt geworden, dass die Dawonia einen Wohnblock in Schwabing umfassend sanieren will. Nun ist eingetroffen, was damals schon Politiker prognostiziert haben: Die Mieter wurden verdrängt.

Von Lea Kramer

Mehrere Tage lang standen die Fenster einer Wohnung im westlichen Schwabing offen, niemand hat sie geschlossen. Warum auch? Das Mietshaus an der Krumbacherstraße wird gerade saniert. Besagte Wohnung steht leer, überhaupt wohnt kaum noch jemand in dem Wohnkomplex. Als im Februar Sturmtief Ylenia also durch München fegte, störten die anhaltend klappernden Fenster nur noch wenige Hausbewohner. Der Großteil war bereits von der Baustelle geflohen - wegen Lärm, Dreck und dem Ärger mit dem Vermieter: der Dawonia Real Estate GmbH & Co. KG.