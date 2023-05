Weltweit werden Millionen Menschen am Samstag vor den Fernsehern sitzen und die Krönung des britischen Königs Charles III. verfolgen. Vier Münchner erzählen, warum sie dieses einmalige historische Event trotz aller Kritik auf keinen Fall verpassen wollen.

Protokolle: Sabine Buchwald

Der Royalist

Jonathan Phelps, Geschäftsführer des Victorian House, aufgewachsen auf der Isle of Wight. Er lebt seit 1991 in Deutschland, seit 2000 in München