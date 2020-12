Von Barbara Hordych

Leute, dieses Buch ist die größte Mogelpackung des Universums! Nennt sich Fratzenbuch, aber wohin man auch blättert, nichts als leere Gesichter! Nix Fratze, nix Visage, nicht mal ein klitzekleines Mauseschnäuzchen ist zu entdecken, so eine Gemeinheit!" empört sich ein Männlein beim Aufklappen des "Kinder Künstler Fratzen Buchs". Doch das ist bei diesem wie bei allen anderen Kinder Künstlerbüchern der großartigen Frankfurter Labor Ateliergemeinschaft Programm. Denn, klärt eine Figur mit Eselsgesicht den Meckerkopf auf: "Junge, das ist ein Kritzelbuch, das muss so sein! Um die Fratzen darfst du dich kümmern! Gibt es Schöneres, als knollige Gurkennasen, nervige Grinsebacken, schwabbelige Wackelohren, süsse Hasenzähne, traurige Pickelgesichter und verliebte Kussmünder zu zeichnen?". Wer das Buch durchblättert, kann dem Eselsgesicht nur beipflichten: Nein, gibt es nicht. Denn in diesem Mitmachbuch ist genug Platz für tolle Quatsch- und Querköpfe, wilde Katzenrocker, kopflose Kicker und lustige Pogesichter. Auf mehr als 115 Weiter- und Dazumalseiten.

Zwanzig Jahre ist es her, dass sich einige freiberufliche Grafikdesigner, Autoren und Illustratoren zusammenschlossen mit dem erklärten Ziel, sich gegenseitig auszutauschen. In der Folge entstanden bei Beltz & Gelberg so innovative wie anregende Bücher, gestaltet von Anke Kuhl, Philip Waechter, Moni Port, Jörg Mühle, Kirsten Fabinski, Zuni und Christopher Fellehner, Alexandra Maxeiner und Natascha Vlahovic. Allen gelingt es, Kinder tatsächlich kreativ werden zu lassen, indem ihnen statt fertiger Formen kreative Angebote zum Selbstgestalten gemacht werden. Das Bilderbuchmuseum in Troisdorf nahm das zwanzigjährige Bestehen der Ateliergemeinschaft 2019 zum Anlass für eine Ausstellung. Die ist zwar im Februar dieses Jahres ausgelaufen, doch was bleibt, sind die Bücher der "Laboranten" (der Name verweist auf die Räumlichkeiten der Gemeinschaft in Sachsenhausen, die früher einmal tatsächlich ein Zahnarztlabor beherbergten). Und von denen gibt es glücklicherweise genug.