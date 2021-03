Von Eva-Elisabeth Fischer

Am Anfang steht das Wimmelbild. Fünf Männer und eine Frau betreiben als Freerunner einen "Parkour" in der Philharmonie. Wo sind sie denn? Wo sind sie hin? - Hier und dann da und dann wieder gänzlich verschwunden. Choreograf Moritz Ostruschnjak wollte erst einmal keinen Film aus seinem jüngsten Stück "Yester:Now" machen, das bei der Tanzwerkstatt Europa im Juli endlich live über die Bühne gehen soll. Denn auf dem Monitor schrumpfen die Tanzenden zu Ameisen im riesigen Raum. Er tat es dann doch, mithilfe des Tanznetzwerks Grand Luxe und deshalb unterstützt vom Freiburger Theater und dessen Tänzern. Gut so!

Das Wimmelbild auf dem Bildschirm gerät zum Suchbild, zu einem Rebus, in dem die Tänzer irgendwann nackig die Blitzer geben, auf allen Vieren über die Quere jagen und das alles in den und um die trostlos leeren Zuschauerreihen samt 2500 Sitzen herum. Sie balancieren auf Balustraden, bis sie, nunmehr in T-Shirts und Jogginghosen, das Orchesterpodium entern und damit endlich ihre Bühne gefunden haben für eine Show ganz besonderer Art: Eine optisch ganz in Schwarzweiß gehaltene Demonstration individualisierter und dabei nicht selten faschistoider Selbstpräsentation, wahlweise mit dem Hitler-Icon oder dem Peace-Zeichen, hochgehalten als zeitgemäße religionsersatzmäßige Monstranz, ein ideologisches Schaulaufen verlorener Privatideologen unter dem Schutzmantel pandemiebedingter Vereinzelung.

Moritz Ostruschnjak wählt es bewusst, das Plakative, um dieses (gesellschafts-)politische Phänomen auszustellen: Die Gesichter verschwinden hinter den bekenntnishaften Pappschildern. "Fuck poor people" steht da geschrieben, oder "Angst". Aus dem Lautsprecher tönt Pete Seegers "We Shall Overcome", das Joan Baez zur Hymne friedlichen Protests erkor. Schnee von gestern. Und zum Schluss: Michael Jacksons "They Don't Care About Us". Jackson ist schon lang tot, George Floyd erst seit kurzem. Die Hymne dazu aber lebt. Und unter den Gesichtslosen von heute bewegen sich frenetisch tanzende Körper, niemals stillstehende Beine und Füße wie die Jacksons. Als Moritz Ostruschnjak das verstörende Tanztheater "Yester:Now" in Bewegung setzte, stürmte man in Washington gerade das Kapitol, aufgestachelt von einem orangegesichtigen Demagogen.

Stimmungsmache, Gewalt, auch das verhandelt dieses gesteppte, gehiphoppte, streetdancige "Gestern wie heute" und hält dabei den Allgemeinplatz hoch - auf Pappschildern, beschriftet mit seinen einander widersprechenden, vielstimmigen Parolen - als Protest gegen nichts Besonderes, sondern nur Alles. Ostruschnjak also inszeniert den Ballermann von Überzeugungstätern, ausgestattet mit den Versatzstücken einer ubiquitären Pop-Kultur in den vorgefertigten Schablonen überkommener wie auch aktueller Ideologien - yester:now eben.

Bis 29. März als Video on demand unter https://dringeblieben.de/videos/yesternow