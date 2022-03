Von Dirk Wagner, München

"Was soll man sagen, wenn man sieht, wie in Flammen untergeht, was seit tausend Jahren stand?", heißt es in Reinhard Fendrichs 2016 veröffentlichten Song "Frieden". Nun haben weder die Ukraine noch der Frieden in Europa seit tausend Jahren gestanden. Trotzdem dürften alle 5500 Zuschauer in der bestuhlten Olympiahalle jene Zeilen als Fendrichs Kommentar auf Putins Krieg verstanden haben. Der Austro-Pop-Star hatte die Setliste seiner aktuellen "Starkregen"-Tournee in einer letzten Zugabe um eben jenen Friedenssong erweiterte. Ohne der originalen Klavierbegleitung, ohne die erhabenen Streicher der Studioeinspielung und auch ohne seine Live-Band spielte Fendrich diesen seinen Friedenssong nach einem zweieinhalb-stündigen Konzert ganz allein, sich selbst auf der Gitarre begleitend. Und gleichwohl sich Fendrich an diesem Abend immer wieder sehr deutlich zu aktuelle Themen positioniert hatte und sich dabei unter anderem auch gegen Rassismus im besonderen und Rechtsradikalismus im allgemeinen ausgesprochen hatte, war jener letzte hoffnungsschöpfende Song wahrscheinlich der stärkste Augenblick in einer Show, die wahrlich nicht mit Hits gegeizt hatte.

Das Publikum blieb auffallend zurückhaltend

Von "Es lebe der Sport" über "Macho Macho" bis hin zur "Schickeria" hatte Fendrich mit seiner Band so ziemlich alles abgespult, was in anderen Zeiten die Olympiahalle vielleicht zum Kochen gebracht hätte. Doch ein Publikum, das erst von einer Pandemie und dann vom plötzlichen Krieg in Europa in seinem Weltbild erschüttert wurde, blieb vielleicht auch wegen der noch geltenden Coronaregelungen samt Maskenpflicht in einer eigentlich doch gut durchlüfteten Olympiahalle auffallend zurückhaltend.

Erst gegen Ende des Konzerts hatten sich immerhin einige Zuschauer begeistert von ihren Plätzen erhoben, um wenigstens zwei, drei Hits des österreichischen Popstars mit kleinen Tanzbewegungen zu begleiten. Dann schließlich sang Fendrich in der letzten Zugabe vom Frieden, der die Hoffnung sei, die uns bleibt, "wenn die Welt in Trümmern liegt". Und die Welt liegt in Trümmern. Doch Fendrich, der schon zuvor in seiner Show davor gewarnt hatte, sich aktuell von Putins Terror einschüchtern zu lassen, wies in seinem letzten Song des Abends auch auf eine mögliche Lösung hin: "Wenn wir sie vereinen, diese Tropfen auf Steinen, dann sind wir ein Meer."