Aufregung herrscht am Mittwochabend in der Schauburg, "es ist das erste Mal, dass wir unser Haus wieder für Publikum öffnen", sagt Intendantin Andrea Gronemeyer. Sie hat Roland Schimmelpfennigs "Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin" nach dem Märchen von Hans Christian Andersen inszeniert. Geprobt wurde streng getrennt von den anderen Teams in genau abgezirkelten Bereichen. Sollte also jemand positiv auf Covid-19 getestet werden, wisse man sofort, wer in Quarantäne müsse, aber auch, wer weiter spielen dürfe, erklärt die Chefin.

Es ist eine Sichtveranstaltung für Pädagogen, die eigentliche Zielgruppe wird erst an diesem Freitag zur Premiere erwartet. Es gibt keine nummerierten Plätze; deshalb sind rings um das kreisrunde Bühnenpodest in der Raummitte mit Holzlatten auf den Sitzbänken die vorgeschriebenen Abstände markiert. Doch die beiden Schauspieler Nele Sommer und Michael Schröder entfalten auf Anhieb eine Theaterkraft, die das organisatorisch-umständliche Drumherum der Aufführung vergessen lässt. In knapp achtzig Minuten entzünden sie einen mitreißenden Erzählstrom um einen steifen, einbeinigen Bleisoldaten und eine leichtfüßige Ballerina, beide Außenseiter in einem Kinderzimmer, aus dem sie alsbald vertrieben werden.

Als ein Luftzug die beiden Vergessenen von ihrem Fensterplatz weht, wird der Soldat hinunter in den Gully gespült. Eine wilde Fahrt durch die Kanalisation beginnt, vorbei an fiesen Grenzer-Ratten mit strengen Passkontrollen. Seine zarte Gefährtin wirbelt es indes hoch in die Lüfte, wo ihr Elstern und miesepetrige Wolken zusetzen. Während die einen sie zur Bespaßung mit scharfen Krallen in ihr Nest ziehen, vertreiben die anderen sie mit "Hau ab!"-Rufen. Wenige Requisiten wie Taschenlampen, ein Papierschiff oder Krallen reichen den beiden Darstellern zur Verwandlung. Unterstützt werden sie von dem Musiker Greulix Schrank, dessen Schauspiel-Einlage als grübelnder Fisch mit Überlegungen zu "Fressen oder Nichtfressen" Hamlet-Dimensionen erreicht.

Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin, Freitag, 26. Juni, 18 Uhr; weitere Termine bis 30. Juni, Schauburg/Theater der Jugend, Franz-Joseph-Straße 47