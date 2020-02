Der Geruch von Zitronen-Sahne-Torte und rohem Fisch, der bleibt zurück. Ebenso das Bild der dunkelhaarigen Frau aus der ersten Reihe, die sich obenherum ausgezogen hat, um die fünf Männer auf der Bühne vor ihr zu beeindrucken. Und so mancher Gedanke darüber, was man gerade erlebt hat beim Konzert von Rammstein-Frontmann Till Lindemann, der sich mit dem Multiinstrumentalisten Peter Tägtgren für sein Solo-Projekt Lindemann zusammengeschlossen hat. Tatsächlich ist es keine leichte Kost, die Lindemann am Montagabend in der ausverkauften Zenith-Kulturhalle in München den knapp 6000 Zuhörern serviert.

Die Lieder, sie handeln von übergroßen Glücksgefühlen und tiefen Depressionen, von Krebserkrankungen und Nahtoderfahrungen, von Abtreibung und Drogenabhängigkeit. Kurz: vom menschlichen Leben in all seinen Abgründen. Natürlich geht es auch um Sex, weshalb Minderjährige erst gar nicht reindürfen. Über die Musik muss man nicht viel sagen: Man mag die harten Töne und die noch härtere Stimme. Oder man mag sie nicht. Tägtgren brilliert trotz lädiertem Finger an der Gitarre. Bei den beiden Studioalben "Skills In Pills" und "F&M - Frau und Mann" hat er nach eigenen Angaben alle Instrumentalparts selbst eingespielt. Live sind zur Unterstützung drei weitere Musiker dabei.

Die Show gleicht einer durchkomponierten Gesellschaftskritik. Till Lindemann verdichtet, spitzt zu, schafft komische Parallelwelten, spielt mit Tabus. Und er schafft dabei etwas, was wenigen gelingt: Er kommt ohne den im öffentlichen Diskurs fast schon obligatorischen erhobenen Zeigefinger aus. Bei "Allesfresser" werfen die Musiker Zitronentorten in die Menge, um bei "Blut" mit rot beleuchteten Wasserfontänen dabei behilflich zu sein, den Klebekram wieder abzuwaschen. Das echte Blut kommt bei "Fish On", wenn Till Lindemann tote Fische ins Publikum katapultiert, von denen nicht wenige postwendend auf die Bühne zurückfliegen.

Der Sänger thematisiert sein Verhältnis zu Frauen auf seine Weise: Vor "Platz eins", das unzensierte Video dazu ist nur auf einer Pornoseite zu sehen, lässt er eine unbekleidete Frau aus einem Buch vorlesen und schlägt ihr - irgendwo zwischen liebevoll und misogyn - auf den Po, wenn sie einen Fehler macht. Bei "Golden Shower" hingegen läuft ein Video mit nackten Vaginen, das fast schon als respektvolle Hommage an das weibliche Geschlecht durchgeht.

Die Fans nehmen es ihm auch nicht übel, dass er mit Ausnahme eines "Danke" am Ende nicht mit ihnen spricht, sie weite Teile seines Auftritts noch nicht einmal ansieht. Und doch interagiert er mit ihnen. Er ist in Weiß gekleidet und wird genau wie die Menschen vor ihm immer nasser, immer dreckiger, immer euphorischer. Es ist eklig, keine Frage, aber es macht Spaß. Würde das Ganze irgendwo in der Innenstadt auf einer Theaterbühne stattfinden: Man würde es sofort als Kunstform anerkennen. So aber bleibt das Projekt bislang in der öffentlichen Wahrnehmung in der Schmuddelecke stecken. Zu Unrecht. Davon darf sich jeder selbst überzeugen, der sich traut, sich einen Abend lang darauf einzulassen.