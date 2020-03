Lautstark stürmt Horst Schroth durch den Saal des Lustspielhauses auf die Bühne: Da ist er nach längerer Zeit also mal wieder, der kleine Drahtige, der Jack-Russell-Terrier der Kabarettszene (lustigerweise sind diese Hunde seit jeher seine privaten Begleiter). Wobei natürlich auch an ihm der Zahn der Zeit genagt hat. 71 ist er inzwischen, und die Lust auf das Leben aus dem Koffer, die ewige Reiserei und die "nicht immer entspannenden Hotelübernachtungen" (ein, zwei Beispiele gab er denn auch zum Besten) hat derart abgenommen, dass Schroth jetzt in die "Schlusskurve" geht.

Ein Abschiedsprogramm also, in Zukunft wird man seine Heimspiele im Hamburger St.-Pauli-Theater aufsuchen müssen, wenn man ihn noch einmal sehen will - und dementsprechend ein Best-of aus 40 Jahren: "Suchen Sie keinen roten Faden, es gibt keinen", verkündet er eingangs. Was natürlich nicht ganz stimmt. Denn zum einen entrollt sich bei dieser Schlusskurve die Kabarettgeschichte von der späten Bonner bis zur etablierten Berliner Republik; durch die ausführlichen Hintergrundgeschichten zu den Szenen ergibt sich fast eine Art zeitgeschichtliches Proseminar. Zum anderen verblüfft durchgehend die Aktualität des Abends.

Schon die Anfangszeterei gegen den "Jugendwahn", wenn Schroth die "Altenrepublik Deutschland ARD" mit Grundrente und allerlei Senioren-Zuckerl ausruft, könnte gestern geschrieben sein - stammt aber aus dem Jahr 1989, inspiriert von der Parteigründung der "Grauen Panther". Taufrisch auch der stimmungstechnische Höhepunkt, der Auszug aus dem "Herrenabend", in dem die Unterschiede der Geschlechter im häuslichen Miteinander herausgearbeitet werden: Männer wohnen, Frauen rödeln. Eine Nummer, die 1998 eigentlich die komplette BeziehungsComedy vorweggenommen und erledigt hat. So erkannte das Publikum am Schluss die Größe des Moments und erhob sich geschlossen, fast wie bei der Verleihung eines Ehren-Oscars.