Retter in der Not

Von Egbert Tholl

Zur Entstehung von Gioachino Rossinis Operneinakter "Il signor Bruschino ossia Il figlio per azzardo" gibt es eine lustige Legende, die stimmen mag oder nicht, Hauptsache, sie ist gut. Sie geht folgendermaßen: Antonio Cera, der Impresario des Teatro San Moisè in Venedig, erfuhr, dass Rossini zur Konkurrenz fremdgehen wollte und einen Vertrag mit dem ebenfalls in Venedig beheimateten Opernhaus La Fenice eingegangen sei. Aus Rache jubelte er ihm das schlechtmöglichste Libretto zur Vertonung unter, was Rossini sehr sportlich nahm und dazu eine möglichst verrückte Musik schrieb, bei der vordergründig wenig zusammenpasst, letztlich dann aber doch, weil eben die Textvorlage in sich schon großer Blödsinn ist. Berühmt wurde die Ouvertüre, in welcher die zweiten Geigen mit ihren Bögen auf den Pulten oder den Lampenständern herumklopfen mussten, da gehen die Überlieferungen ein bisschen auseinander. Jedenfalls klopfen sie jetzt auch, die zweiten Geigen. In der Bayerischen Staatsoper. Was einen heute gar nicht sehr verwundert, aber in der zeitgenössischen Musik vor mehr als 200 Jahren halt doch abenteuerlich gewesen sein muss.

Kein Abenteuer, sondern ein wundersamer Glücksfall indes ist es, dass die Staatsoper für diesen "Signor Bruschino" Marcus H. Rosenmüller als Regisseur engagiert hat. Der baut in seine Inszenierung auch gleich die Legende von der Entstehung des Werks mit ein, vor allem setzt er die Aufführung als fabelhaften Hybrid zwischen Film und Live-Operngeschehen um. Der Mann hat ja in beiden Genres Erfahrung, im Film noch ein bisschen mehr, und während man in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Filmregisseure im Musiktheater scheitern sah, erlebt man nun die Umkehrung der Parameter: Der Filmregisseur rettet eine Opernaufführung für den Stream.

In ihrer derzeit handelsüblichen Form ist es nach wie vor meist schwer vorstellbar, wie unendlich glücklich machend, wie erfüllend das Live-Erlebnis einer Opernaufführung sein kann. Der Stream einer solchen funktioniert am besten, wenn man sich vorstellt, wie es wäre, gerade im Opernhaus anwesend zu sein. Mit Menschen. Selbst der Stream der Premiere des "Rosenkavaliers" der Staatsoper tags zuvor, obwohl dieser technisch stupend eine hochinteressante Inszenierung, nämlich die von Barrie Kosky, frei Haus ins Wohnzimmer lieferte, offenbart im Kern nur Defizite, kann nur Behelf sein. Vom klanglichen Erlebnis mittels Dienstlaptop braucht man da gar nicht mal reden. Sehr wenig von dem, was auf einer Bühne live faszinierend ist, hat digital auch nur einen Bruchteil der ihm innewohnenden Verzauberung.

Das wissen alle Bühnenkünstler, aber angesichts der ignoranten Politik stehen sie ja nun einmal vor einem Dilemma. Vor der Rossini-Premiere läuft im Fernsehen die Tagesschau. Darin wird von einem Modellversuch der TU-Berlin, des RKI und der Berliner Charité berichtet, der das Ansteckungsgeschehen in verschiedenen Szenarien untersucht hatte. Demnach liege im Großraumbüro der Ansteckungsfaktor bei acht, im Supermarkt bei eins, im Theater bei 0,5. Da ist es wohl gefährlicher, zu zweit zu Hause einen Stream anzuschauen. Auch wenn einem kaum etwas anderes übrig bleibt. Und dann kommt Rosenmüller!

Alles ist auf der Bühne des Nationaltheaters. Im Hintergrund eine große Filmleinwand, davor das Staatsorchester mit dem sehr aufmerksamen Dirigenten Antonio Fogliani. Vor dem Orchester agieren die Solisten. Das ist aber nur das Grundsetting. Rosenmüller verschleift das Live-Geschehen mit dem auf der Leinwand, filmt die Akteure im selben Stil, dem Stil eines Stummfilms aus den Zwanzigerjahren. Alles ist schwarz-weiß, der Rand des Bildes flackert wie bei einer alten Zelluloid-Kopie, es gibt ein Stübchen wie aus "Dr. Caligari" und viel Theater, Schminktisch, Nähmaschine, welche Sofia (wer das ist, dazu gleich) tatsächlich bedient, eine Kleiderstange, und der Liebhaber ist der Theaterfeuerwehrmann. Um die paar Kulissen kümmern sich zwei sehr ulkige Faktoten.

Mitunter weiß man gar nicht mehr: Ist das Film oder live? Auf jeden Fall ist es rasant und besitzt eine ungeheure Wahrhaftigkeit. Und zwar jene Wahrhaftigkeit, die aus einer Künstlichkeit entsteht, deren Macher sich aller Mittel vollkommen bewusst ist. Der Film "stimmt" mehr als abgefilmtes Theater. Natürlich hilft es, dass es eine Farce ist. Eine fantastisch durchgeknallte.

Ein Vormund (Misha Kiria) will sein Mündel Sofia, dem er selbst in liebevoller Bewunderung zugetan ist, verheiraten, der Vater (Paolo Bordogna) des avisierten Bräutigams wird an der Nase herumgeführt und am Ende zu einem grandios lebensweisen Bonvivant im Habitus eines Zirkusdirektors, sein Sohn ist eine Rokoko-Queer-Dragqueen, der Wirt (Edwin Crossley-Mercer) eine kantige Figur aus "Clockwork Orange". Warum ein Wirt, ist wurscht, wichtig ist, dass Eliza Boom als Sofias Freundin, Josh Lovell als deren echter Geliebter und Sofia selbst dabei sind.

Emily Pogorelc ist ein Ereignis. Sieht aus wie ein Stummfilmstar, spielt wie einer, birst vor Energie und Freude. Rossini hat Sofia die schönste Arie geschenkt, begleitet von einem Englischhorn, ein Liebeslied, das sie an den Vormund singt, aber dabei innig den Geliebten meint. Ein Vexierspiel wie die ganze Aufführung, die auch von der Schlankheit des Orchesters, seiner Durchsichtigkeit lebt. Und von Rosenmüllers Einfallsreichtum, in dem sich alle auf der Bühne pudelwohl zu fühlen scheinen. Ein irrer Spaß!