Von Egbert Tholl

Im Jahre 2016 gab es im Rahmen der Münchner Biennale "Gaach - quasi eine Volksoper", eine Zusammenarbeit mit der Münchner Volkshochschule, die zu einem Gewusel von rund 280 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in den Foyers des Gasteig führte. Irgendwie ging es damals um das Viertel, in dem der Gasteig steht, Haidhausen, aber so genau weiß man das nicht mehr, weil man es damals auch nicht so recht wusste. Partizipation, Teilnahme und Teilhabe von vielen Menschen muss nicht unbedingt zu einem konzisen Ergebnis führen. Nun geht es mit der demokratischen Vielstimmigkeit weiter, mit "Ach! Fast eine Funkoper", was die zweieinhalbte Produktion ist, die die Biennale in diesem Jahr herausbringt, nachdem das Festival dem Virus zum Opfer fiel. Aber die Leiter, Manos Tsangaris und Daniel Ott, bleiben dran, und mit ein wenig Glück werden sie die für den Mai dieses Jahres geplanten Produktionen bis zur nächsten Biennale 2022 herausgebracht haben, peu à peu.

In "Ach!" geht es um etwas, was im Programmbuch "locality" genannt wird, womit wohl irgendwas mit Orten gemeint ist. Orte, an die sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Volkshochschulworkshops erinnerten, Räume der Vergangenheit, aber auch solche der Zukunft. Die Autorin Kathrin Röggla hat dieses basisdemokratische, sehr heterogene Stimmengewirr zu einer Art Aufführungstext zusammengebaut, zu dem Cathy Milliken, Robyn Schulkowsky und Dietmar Wiesner verschiedene Töne besteuerten. Ziemlich wenige Töne, aber dafür ist man zu dritt.

Der Raum ist schön. Im Utopia, vormals Reithalle, nimmt eine virologisch unbedenkliche, also erlesene Auswahl von Besuchern auf Drehstühlen Platz, im weiten Raum sind ein paar Instrumente verteilt und an einer Seite befindet sich eine Wegstrecke aus verschiedenen Untergründen, auf der man wie in einem Hörspielstudio akustisch unterschiedliche Arten des Herumlaufens ausprobieren kann. Schließlich wird man umringt von den Volkshochschülern und -schülerinnen, sehr private Menschen, die auch Gymnastik treiben, singen, sprechen und chorisch agieren werden, was die Textvermittlung eher verschleiert. Damit man etwas versteht, gibt es zum Glück den Schauspieler Simon Brusis und die bestens abgebrühte, technisch umwerfende Sopranistin Jessica Aszondi.

Allerdings ist das, was man an Worten zwischen den spärlich hingetupften Klangmomenten erlauscht, mäßig aufregend. Besser sind die rauschenden Radioapparate. Es geht ums Ankommen und Nichtankommen, um ein Zimmer, in dem man aufwuchs, oder das der Eltern. Für die Mitwirkenden ist das sicher toll. Aber auch nur für die.