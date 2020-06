Die Demokratie wurde in Griechenland erfunden, aber nicht von Agamemnon, dem König, der seine Tochter Iphigenie opferte, damit er den größten Krieg der damaligen Welt führen konnte. Aga, Aga, krächzendes Menetekel. Die Männer führen den Krieg, die Frauen baden ihn aus. Neueste Nachrichten: Klytämnestra war nicht mehr bereit, sich unterzuordnen. Als der Königsgatte aus dem Krieg heimkam, erschlug sie ihn. Weil sie einen neuen Liebhaber hatte. Weil er Iphigenie geopfert hatte. Weil.

Es braucht nur wenige Minuten, dann flirrt einem der Kopf beim Besuch von "The Chorus Project: Agamemnon", einer vierteiligen, internationalen Koproduktion, deren Münchner Teil, erfunden, erdacht, erzaubert vom Pathos München, gerade im Schwere Reiter zu sehen ist. Die anderen Teile entstehen in London beziehungsweise Birmingham, Skopje und Graz, in München hätten sie zusammengefügt werden sollen. Das muss, virusbedingt, noch ein bisschen warten, für den Herbst ist in Graz die Uraufführung der gesamten Tetralogie geplant.

Die Frauen in Angelika Finks theatralisch-spielerischer Performanceanordnung sind sie selbst, Katrin Deltgen, Ines Hollinger und Anastasia Papadopoulou, Fabelwesen und Witwenbräute, Stumme, Niegehörte und Gefährliche, die im weiten Raum, im Film- und Foto-Labor der Assoziationen, Splitter von Philologie - Aischylos, Walter Jens - mit selbst Erlebtem, Empfundenem, Gehörtem verweben. Ein vielschichtiges Darstellerinnenpoem im Raum, an dessen Rand Caglar Yigitogullari mit der Wesenhaftigkeit eines Fakirs einfach da ist.

Entfernte (Klavier-)Musik taucht auf in der Klangcollage von Joe Masi, fünf Videoleinwände geben von den Darstellerinnen selbst in Corona-Heimarbeit ersonnene Rätsel auf, denen immer wieder Momente von kristalliner Klarheit gegenüberstehen. Konkretes trifft auf Mäanderndes, feministische Gewitztheit auf die Sorge um die fragile Demokratie. Zwei, drei Mal wollte man diese 40 Minuten erleben, um all den Verästelungen folgen zu können, was eine Lust wäre.

Eine Geschichte. Finks Mutter erzählt sie, in dunkel-tönendem Steirisch. Ein Ferkel wird geschlachtet, schwarz, es ist kurz nach dem Krieg, da darf jeder Haushalt ein Schwein haben, mehr lassen die Besatzungsmächte nicht zu. Das zweite muss heimlich geschlachtet werden. Iphigenie wurde öffentlich geschlachtet. Das Opfer muss jeder sehen, vor allem die Götter. Götter und Demokratie, das geht eh nicht zusammen. Also ein Lied. Ein veritabler Hit, erfunden von Fink und Masi, ein Chorstück für die vier Frauen, soulig, verführerisch, ein Lied vom Ende der Nacht, der Macht. "Superspreader" ist die überlegene Antwort der Crew von Troja-Air auf Ischgl und die Partys im Kitzloch. Die Gründung der Fluglinie durch die Theatertruppe wurde notwendig, weil Fluglinien systemrelevant sind und Milliarden vom Staat kriegen und man im Flugzeug vor mehr Menschen spielen darf als im Theater. Dann hebt es ab ...