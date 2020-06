Es ist die erste Premiere an einem freien Theater in München seit Corona! Ortskundige sind kaum überrascht, dass Heiko Dietz der erste sein würde und sein Theater ... und so fort so schnell wie möglich wieder eröffnet. Der Mann hat schon viele Krisen überstanden und nie aufgegeben. Also: vier UVC-Desinfektoren angeschafft, eine neue Lüftung, die die Luft im Zuschauerraum in 20 Minuten komplett austauscht. Auch Dietz muss spielen, spielen lassen, um zu überleben, der Enthusiasmus kriegt da was Existenzielles. Aktuell dürfen bei ihm 37 streng verteilte Gäste zuschauen, das trägt immer noch kaum die Kosten, ist aber ein Anfang. Die Regisseurin Petra Wintersteller hilft im Bedarfsfall bei der Platzwahl, "kommen'S mit, ich finde was Schönes für Sie".

Es ist eine sehr ausgewachsene Aufführung. Mit Pause. Ja geht denn das? Es geht. Häuser wie die Kammerspiele oder das Gärtnerplatztheater spielen Programme zwei Mal hintereinander, tauschen das Publikum aus. Dietz schickt es für eine halbe Stunde an die frische Luft, damit die Lüftung ungehindert ihr Werk verrichten kann. Die Premierenfeier fällt aus.

Dietz spielt selber mit in der Uraufführung der "Schmalspur-Gigolos" von Frank Piotraschke, verachtet völlig jede Eitelkeit und geht mit Lust auf in der Rolle des Möchtergernsexunternehmers, der mit der Biederkeit eines Staubsaugervertreters seinen eher verdutzten Kumpel Thomas (Benjamin Hirt) zum Gigolo machen will. Das klappt sogar, für eine gewisse Zeit, dann haben Thomas und auch dessen reizender Lehrmeister Rico (Julian Brodacz) die Lust am Gewerbe verloren. Und Kuddel, der Wirt der mit viel Liebe ins Theater hineingebauten Eckkneipe, in der sich das ganze Geschäft zwischen den Bieren anbahnt, findet ein Glück, von dem er bislang nichts wusste. Den Kuddel spielt Konrad Adams mit ungeheurer Präzision, ja mit einer Subtilität, die Text und Figur adelt.

Petra Wintersteller garniert ihre Inszenierung mit kleinsten, genau gesetzten, wirklich witzigen Corona-Anspielungen, ansonsten merkt man dem Spiel, auch wenn die vier korrekt Abstand halten, die herrschenden Bedingungen nicht an. Auch die Atmosphäre im Zuschauerraum ist wohlig, es ist ein echter, richtig guter Theaterabend, der auch ein klein wenig lehrreich und moralisch ist, dies aber so leicht, dass man gut dabei lacht. Am Ende sind alle froh - die, die spielen dürfen, und die, die zuschauen. Schön!