Von David Renke

Ruhig und gesittet geht es zu, wenn das Münchener Kammerorchester zum zweiten Mal zu einem Konzert seiner Reihe "Prolog" in die Himmelfahrtskirche nach Sendling einlädt. Auch im Sonnenschein der Spätsommertage beherrscht die Sicherheit das Münchner Konzertgeschehen und verleiht der Atmosphäre drinnen im Altarraum eine andächtige Stille. Dabei ist das Programm, das die Musiker auf das Programm setzen, gar nicht so sakral. Denn auf das verkürzte, knapp einstündige Corona-Programm hat das Kammerensemble lediglich Mozarts B-Dur-Serenade für Bläser und Kontrabass, die Gran Partita, gesetzt. Was natürlich schon reicht bei einem Werk, das in seinem Umfang selbst die späten Symphonien des Komponisten bei weitem überragt.

Die dreizehn Musiker des Kammerorchesters begannen den Mozart dementsprechend kernig zupackend, sodass der Klang in der doch an Hall recht reichen Himmelfahrtskirche wenig an Präzision verlor und einen erfrischend detailreichen Blick auf das Werk ermöglichte. In fantasievollen, lyrischen Linien zwischen der Oboe und der Klarinette bildete das Adagio den innigen Mittelpunkt der vielschichtigen Interpretation des Kammerorchesters. Gerahmt von den zwei Menuetten, entwickelte das Ensemble besonders das letztere der beiden zu berauschender Lebhaftigkeit. Glattgebügelt klang das Kammerorchester dabei nicht immer, und das war auch gut so, denn so wirkte das Ensemble, im kompakten Kirchenschiff nah am Publikum positioniert, sehr unmittelbar, fast schon aufrüttelnd. Fast akademisch spröde wirkte hingegen der Variationensatz mit seinen plätschernden Linien, die die Musiker sehr intelligent und höchstkonzentriert durchexerzierten. Und zum Schluss wuselte sich das Kammerorchester durch das kurze, zupackende Rondo-Finale, als wäre alles Vorherige nichts gewesen. So leidenschaftlich vorgetragen, machte der Mozart die sterilen Aufführungsbedingungen fast vergessen und war tatsächlich ein großes Vergnügen.