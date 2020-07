Von Egbert Tholl

Eigentlich hätte alles schon geschehen sein sollen. Bei der Musiktheater-Biennale wollte Schorsch Kamerun "M - eine Stadt sucht einen Mörder" herausbringen, nach dem Film von Fritz Lang und dem Drehbuch, das dieser zusammen mit Thea von Harbou schrieb. Den Sound hätte Cathy van Eck geliefert, doch dann kam das Virus und übrig blieb erst einmal, nennen wir es flapsig, "M 1", ein ebenso wirres wie mildes Hörspiel, als Stream zusammengebaut, rechtzeitig zum eigentlichen Biennale-Eröffnungstermin.

Kameruns Mördersuche war von Anfang an als Koproduktion zwischen dem Residenztheater und der Biennale geplant, und das Residenztheater macht nun auch die zweite Stufe möglich. "M 2" ist erst einmal ein fabelhaftes Setting auf dem Marstallplatz, mit großer, aufblasbarer Filmleinwand, einem Bühnchen für die Band und vielen Gestalten, deren Treiben man aus dem Marstall selbst auf die Leinwand übertragen sieht, denen man aber auch auf dem Platz zuschauen kann, alles live, alles im Moment hergestellt, der Aufwand ist enorm und die Sommernacht schön.

Fürs Residenztheater ist das auch der Abschluss der Saison, die das Virus annähernd pulverisierte. Und es ist der letzte Auftritt von Sophie von Kessel, die nun doch Martin Kušej nach Wien folgt. An diesem Abend trägt sie ein rotes Kleid, aus ihrer Schulter wachsen diverse Köpfe, sie schreitet über den Platz und spricht enigmatische Worte; am Ende kriegt sie von Intendant Andreas Beck einen Blumenstrauß. Ihre Figur, das "Mysterium", ist nicht das einzige Rätsel des Abends.

In Spurenelementen kann man den Zorn des alten Punks Kamerun erahnen, seine Songs, die van Eck mit Kraftwerk-Sounds unterfütterte, sind wunderbar, "Nichts wie ab ins Warme, in die starken Arme". Lieder der Angst, der Sehnsucht nach einem starken Staat und nach gerne in Kauf genommener, totaler Überwachung. Das besorgen bei Fritz Lang die Gangster, hier sitzen sie weißgewandet an einer Tafel, und Oliver Stokowski ist ihr imposanter Chef. Sie wollen den Kindermörder finden, weil die Polizeirazzien das Geschäft verhageln, aber der Mörder ist eine Mörderin und kein Psycho-Peter-Lorre, ein armes Tierchen, das ganz viel und toll spricht, aber auch eine Lisa Stiegler kann der Suada wenig Kontur abgewinnen. Traumgestalten, fade Experten, mäanderndes Gesäusel - und eine leichte Brise Wut verweht.