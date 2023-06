Kurt Vile & The Violaters zelebrieren in der Muffathalle einen Rocksound, der sich Unsicherheit und Zweifel traut.

Von Christian Jooß-Bernau

Sehr jugendlich wirkt er, aus der Distanz, der Junge aus Pennsylvania, der im Karo-Hemd mitteldynamisch mit Anmutung von Haltungsschaden auf die Bühne der Muffathalle latscht. "Palace of OKV in Reverse" vom neuen Album "Watch My Moves" ist als Eröffnung eine Herausforderung, eine Nummer, die ihren Reiz im Synthesizerloop erst über eine gewisse Strecke entwickelt und Ansätze von Melodie hinter rätselhafter Lyrik verbirgt.