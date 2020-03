Don Klaus wurde Klaus Barbie alias Altmann während seiner Zeit in Bolivien genannt. Der als "Schlächter von Lyon" bekannte Gestapochef half dort diversen Militärregierungen mit dem, was er am besten konnte: verhören, foltern und "säubern", wie es so schön heißt. Aber auch Geheimdienste hatten Verwendung für den Alt-Nazi. So arbeitete er für den amerikanischen Geheimdienst CIC, später auch für den BND. Und weil der gute Mann so ausgesprochen nützlich war, wurde er erst 1987 verurteilt.

Es ist dem Staatstheater Augsburg hoch anzurechnen, dass es so ein sperriges Thema auf den Spielplan setzt. Schließlich prägt die Sehschwäche gen rechts noch die NSU-Prozesse und Terroranschlagsbewertung von heute. Doch das Dokumentartheater-Kollektiv Futur II Konjunktiv hat sich nicht mit dem einen, an sich schon komplexen Fall begnügt, sondern auch noch zwei weitere verschlungene Biografien näher beleuchtet: die der Nazi-Tochter Monika Ertl, die als Gattin eines Minenbesitzers ihr soziales Gewissen entdeckt und als Guerillakriegerin den Mord an Che Guevara rächt. Und die von Michel Cojot-Goldberg, der im Stück mit dem Gedanken spielt, dass ein Attentat auf Barbie helfen könnte, "den Juden mit dem Franzosen in mir zu versöhnen". Denn Barbie hatte sowohl Goldbergs Vater als auch den Leiter der Résistance Jean Moulin auf dem Gewissen.

Mit ihm und seinen Überlegungen zum Unterschied zwischen Rache und Gerechtigkeit beginnt der - die Drei-Stunden-Marke locker hinter sich lassende - Abend auf der Brechtbühne im Gaswerk, um danach zeitlich kreuz und quer durch den penibel zusammengetragenen Stoff zu hetzen. "Auf den Paseo del Prado mittags Don Klaus" heißt die Uraufführung dieser detailversessenen Fleißarbeit, in deren Wirrwarr von Orten, Zeiten und Namen leider keiner aufgeräumt hat. Also steigen die sechs Schauspieler auf einer Bühne der kurzen Wege beherzt aufs Gas und werfen sich Jacketts, Rollen und Sätze zu.

Christina Nyffeler hat zwischen nudefarbenen Bushaltestellen-, Gerichtsaals-, Polizeipräsidiums- und Keller-Versatzstücken flache Hügel gepflanzt, auf denen nach sehr statischem Beginn das ein oder andere Spielbein geparkt oder spaßig herumgerutscht wird. Es wirkt nicht geschmacklos, aber wie eine Verlegenheitslösung, wenn sich der Abend auf den halben Weg zur Satire macht. Auch wenn man verstehen kann, dass Thomas Prazak den selbstgewissen "Schlächter", den er spielt, mit gockelhafter Überzeichnung von sich fern hält.

Der Abend will viel, nämlich auch noch Justizdrama, Politthriller und Plenarsaal für moralische Fragen sein. Dem ist nicht beizukommen ohne eine zündende szenische Idee. Autor Matthias Naumann und Regisseur Johannes Wenzel haben viele Ideechen, die die Übersicht über das Ganze zusätzlich erschweren. Deshalb zieht sich diese Lektion in Geschichts- und Staatskunde, verpuffen viele inhaltliche Details. Dabei gibt es einige Figuren wie die charismatische Marlene Hoffmann als Monika und viele bedenkenswerte Sätze, die mehr Zeit und einen größeren Hallraum verdient gehabt hätten.

Auf dem Paseo del Prado mittags Don Klaus, Samstag, 7. März, Brechtbühne im Gaswerk, Am Alten Gaswerk 8, Augsburg, t 0821/324 49 00