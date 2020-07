Von Egbert Tholl

Wäre der Garten der Villa Stuck ein Biergarten, viel mehr Menschen dürften hier sitzen. Aber da klassische Musik nach der Ansicht einiger theoretisch nicht unmaßgeblicher Behörden und Ministerien toxisch ist, sind es halt nicht ganz so viele, aber die saufen nicht, sondern freuen sich sehr. Das Münchener Kammerorchester spielt in diesem Garten, das Kulturreferat unterstützt es dabei im Rahmen des Programms "Sommer in der Stadt".

Aber: Ein Garten ist kein Konzertsaal. "Shaking and Trembling" aus John Adams' "Shaker Loops" ist genau das, was der Titel sagt, übersetzt in bezwingende Motorik. Diese ist sehr fein, und das Kammerorchester unter seinem Chef Clemens Schuldt spielt das auch sehr fein, aber Feinheit hat gegen Straßenlärm wenig Chance. Außerdem braucht dieses Stück Druck. Hier klingt es eher wie der Ausflug eines wohlgeordneten Bienenschwarms. Kommt der zur Ruhe, realisiert man auf erschreckende Weise, wie laut so eine Stadt ist. Sehr laut.

Abermals wird das auffallen, wenn das Orchester "The Unanswered Question" von Charles Ives spielt. Schuldt wartet erst einen Doppeldecker über dem Garten und eine Straßenbahn davor ab, bis er mit den Streichern diesen fabelhaften Farbensee im Garten ausbreitet, der langsam und irisierend schön changiert, bis vom Dach die Trompete die Frage stellt, die unbeantwortbare. Fünf Töne, die ein Universum aufreißen, und die bald, ebenfalls vom Dach, von Flöte, Oboe und Klarinette mit aufgeregtem Geschnatter weitergetragen wird. Es ist ziemlich großartig, in diesen Zeiten eine philosophische Frage in Klang gestellt zu bekommen, auf die es keine Antwort gibt, wo Antworten doch so nötig wären.

Wobei: In gewisser Hinsicht gibt das Kammerorchester eine Art von Antwort. Fast grimmig. Überbordende Melancholie von Ravel - "Introduktion und Allegro" für Harfe, Flöte, Klarinette und Streichquartett - und Strauss' Streichsextett aus "Capriccio" in der Fassung für Streichorchester. Ungeheuer schön, ungeheuer wehmütig. Dazu flotte Serenadenmusik von Mozart und Sibelius, irgendwie als Trost, dass ein bisschen was geht.