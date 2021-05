Traumpaar Hilfsausdruck: Anna Netrebko und Jonas Kaufmann als Tosca und Cavaradossi in konzertanter Puccini-Aufführung in Salzburg.

Von Egbert Tholl, Salzburg

Im vergangenen Jahr fielen die Salzburger Pfingstfestspiele aus, aber die Ausgabe des Festivals im Sommer wurde zum internationalen beachteten Testlauf, wie in der Pandemie Kunst vor doch recht vielen Zuschauern möglich sein kann. Alles ging gut, aber einen Nachhall dieses Erfolgs wollte in der (deutschen) Politik niemand hören. Doch dieses Jahr konnten die Pfingstfestspiele stattfinden, an vier Tagen kamen zusammen 5767 Besucher, die Gesamtauslastung lag bei 99,5 Prozent der behördlich erlaubten Auslastung von 50 Prozent der Saalkapazität.

Wird man dieses Jahr, wenn hoffentlich alles gut gegangen sein wird, davon lernen? Zu keiner Sekunde fühlt man sich im großen Festspielhaus nicht sicher, mit circa 1150 anderen. Man sitzt im strengen Schachbrettmuster, der Zugang ins Haus gleicht dem Besuch eines Hochsicherheitstrakts. Was man alles bald vergessen hat. Sogar den Umstand, dass man diese eigentlich jede Wahrnehmung tötende Maske trägt. Weil das perfekte musikalische Glück einen alles andere vergessen lässt.

Puccinis "Tosca" wird in dieser konzertanten Aufführung zu einem betörenden Erlebnis. Der 85-jährige Zubin Mehta leitet das Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, dessen Chefdirigent er 32 Jahre lang war. Dieses symbiotische Verhältnis der Musikmachenden untereinander führt zu einem überwältigenden Klangwunder voller Farben, Kraft und Poesie. Mehta wird am Ende von den Solisten voll Dankbarkeit umarmt, das Publikum spendet stehend eine Viertelstunde Applaus - es ist eine Auferstehung der Musik.

Und es ist natürlich ein Fest der Sänger und der einen grandiosen Sängerin, Anna Netrebko. Strahlend schön in einem schwarzen Samtkleid mit pinken Flatterkragen (im dritten Akt trägt sie dann einen silbernen Tagesanbruch) geht sie am Anfang in den Clinch mit ihrem Mario, changierend zwischen warmer Liebe und Eifersucht. Allein nur wie sie von ihm wünscht, die Augen der Frau, dessen Bild er in der Kirche erschafft, schwarz zu malen, hat eine Unendlichkeit in sich. Und Netrebkos "Vissi d'arte", das Bekenntnis der Sängerin zur Kunst und zur Liebe, hat einfach alles. Eine zarte Schlichtheit, ein Aufbegehren, Strahlen, stets umflort von tiefer Traurigkeit. Netrebkos Tosca ist klug, sie weiß viel vom Leben und dessen Gefahren. Sie ist nie naiv. Selbst wenn sie nicht singt, wenn sie nicht die Eleganz ihres Pianissimos und die Grandezza ihrer Stimme ausbreitet, wenn sie nur spricht, entsteht eine Welt. In dem einen Satz am Ende des zweiten Akts, im Kommentar zu Scarpias Tod, dass vor dem ganz Rom gezittert habe, erzählt sie Jahrzehnte Vorgeschichte.

Ihr Cavaradossi ist Jonas Kaufmann. Der Lockdown ist seiner Stimme bestens bekommen, die Heiserkeit ist weg, er gewinnt eine fast verloren geglaubte Freiheit zurück, das Timbre wirkt aufgehellter, er hat Kraft, ohne diese forcieren zu müssen, sein "Viktoria" über den Sieg Napoleons hat die Inbrunst und Macht von "Wälse"-Rufen. Die Aufführung ist bis hin zum Mesner (Adolfo Corrado) hervorragend besetzt, Luca Salsi ist ein sehr profunder, wenn auch nicht sonderlich listiger Scarpia, alle bemühen sich zu spielen, vor dem Orchester, nah am Publikum. Und Cecilia Bartoli, Leiterin der Pfingstfestspiele, erweist der Produktion ihre Referenz und taucht zu Beginn des drittens Akts barfuß und in Lederhose auf, leiht dem Hirtenjungen ihre Stimme.

Im Sommer wird Anna Netrebko als Tosca nach Salzburg zurückkehren, in der szenischen Produktion, die einst für Ostern geplant gewesen war. Ohne Jonas Kaufmann. Der muss dann den Tristan in München singen.