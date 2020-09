Von Klaus Kalchschmid, Traunstein

Es wird immer schwerer erträglich, so viele leere Plätze in einem der nun glücklicherweise immer zahlreicher werdenden Konzerte zu sehen. Fast ist es ein Zeichen von oben, wenn Christina Landshamer beim Singen von der Spätnachmittagssonne ins Zentrum der Traunsteiner Klosterkirche gerückt wird, wie es kein Scheinwerfer so warm überirdisch strahlend je hinbekommen würde.

Da sind drei Purcell-Lieder schon vorbei, und die Sopranistin ist mit PianistGerold Huber beim vorletzten der "Zwölf Gedichte von Emily Dickinson" angekommen, die Aaron Copland 1950 vertonte: "Going to Heaven" erzählt fast heiter von der Sehnsucht nach einem schönen Plätzchen im Himmel, aber bitte noch nicht gleich, auch wenn man sich derer erinnert, die man bereits begraben hat. So locker und leicht kann nur ein amerikanischer Komponist von letzten Dingen erzählen. Wie schade, dass man lediglich, aber immerhin fünf Lieder dieses berühmten, live selten zu hörenden Zyklus erleben konnte.

Auch die drei Gesänge des Barockkomponisten Johann Philipp Krieger waren eine Entdeckung: In der Gesangsstimme ebenso filigran und konzis wie in der (Klavier-)Begleitung. Geradezu überirdisch schwebend die dreistrophige, betörend schlicht fließende Lamento-Arie "An die Einsamkeit". Sie hat sich einzig aus seiner Oper "Die ausgesöhnte Eifersucht oder Cephalus und Procis" erhalten, ein Tanz in Slow Motion mit der rhetorischen Frage am Ende: "Sihst du nicht die Hertzen mit den schönen Liebeskertzen?"

Die zweite Hälfte gehörte dann ganz Robert Schumanns "Zwölf Gesängen nach Joseph von Eichendorff" op. 39, die bei aller Schönheit der Gestaltung doch inhaltlich bei einem männlichen Sänger besser aufgehoben sind. Aber vielleicht war man einfach zu bezaubert von dem, was Christina Landshamer und der so wach und lebendig mitgestaltende Gerold Huber uns zuvor an selten Gehörtem geschenkt hatten, von dem man einfach nicht genug bekommen konnte.