Der Regionale Planungsverband (RPV) lehnt den Gesetzentwurf zum Flächensparen ab. Insbesondere die in der Änderung des Bayerischen Landesplanungsgesetzes (LPlG) festgelegte Obergrenze für die Nutzung von Freiflächen im Außenbereich für Siedlungs- und Verkehrszwecke haben die Vertreter der Kommunen bei der Sitzung des Planungsausschusses in Oberhaching scharf kritisiert. Sie sehen darin einen Verstoß gegen die kommunale Planungshoheit. Stattdessen fordert der RPV die tatsächlich versiegelten Bereiche als Maßstab für eine Steuerung der Flächennutzung. Er verweist in seiner Stellungnahme darauf, dass unter Siedlungs- und Verkehrsflächen auch Areale fallen, die zu den innerörtlichen Grünflächen zählen. Der Druck darauf würde mit dem jetzigen Gesetzentwurf noch stärker wachsen, so die Befürchtung. Auch spricht sich der RPV für einen Bestandsschutz der Flächennutzungspläne aus und fordert eine Berücksichtigung der örtlichen städtebaulichen Strukturen.