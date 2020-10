Detailansicht öffnen Neu, aber in der Kritik: Die Isental-Autobahn A 94 sei von schlechter Qualität und habe einen lauten Fahrbahnbelag, rügen SZ-Leser. (Foto: Stephan Goerlich)

"Schneller als gedacht" vom 8. Oktober:

Fragwürdige Bauqualität

Die Trasse der A 94 durch das Isental war und ist ja hochpolitisch. Nun gab es gleich nach der Eröffnung im Jahr 2019 die Posse mit dem Lärmschutz, das heißt, auf Klagen der Anwohner wegen einer unverhältnismäßig hohen Lärmbelastung wurde ein Tempolimit mit 130 km/h eingeführt und entsprechend beschildert. Eine Gegenklage, da die Lärmbelästigung der Anwohner auf "subjektivem Empfinden" beruhe, war erfolgreich, das Tempolimit wurde aufgehoben, die Schilder mit blauen Mülltüten überzogen und, wie nun berichtet, endgültig "gekippt".

Ein Freund, der die Trasse kurz vor der Eröffnung mit dem Fahrrad abgefahren war, hat Fotos vom Zustand des "neuen" Asphalts gemacht. Auf den Fotos sieht man eine weitflächig, kleinbeulig aufgeworfene Asphaltdecke und erkennt bereits erste Einrisse im Asphalt. So etwas kennen Baugutachter, wenn sich Kunststoffbeschichtungen, die zur Abdichtung auf Betonuntergründen von Tiefgaragen oder Balkons aufgetragen wurden, nicht mit dem Untergrund verbunden haben. Ob Pfusch und/oder falsche Materialauswahl, muss dann geklärt werden.

Ich fand das hochinteressant, denn als ich Ende 2019 zum ersten Mal auf der Strecke mit dem Auto unterwegs war, wunderte ich mich über die lauten Abrollgeräusche beim Fahren und das "ruppige", waschbrettartige Fahrgefühl, das so gar nicht mit einer neuen Autobahnstrecke zusammenpasst.

So weit ich weiß, hat das Teilstück ein österreichisches Unternehmen gebaut und bekommt dafür 20 oder 30 Jahre lang unter anderem die Lkw-Maut, dann gehe das Teilstück in den Besitz des Freistaats über.

Nun bin ich wirklich kein Fachmann für Straßenbau, aber die Fotos und die Fahrqualität des "neuen" Asphalts sprechen für sich (außer der wäre inzwischen komplett abgefräst und saniert worden, davon ist mir jedoch nichts bekannt). Und man stellt sich schon ein paar Fragen: Wer hat das abgenommen? Welche Qualität hat der verbaute Asphalt - eher eine einfache, aber für den privaten Bauherrn kostengünstige, da das Ganze ja eh an den Freistaat zurückfällt und dann halt in 20 Jahren vom Freistaat saniert werden muss? Vielleicht wird die Posse ja weitergeschrieben. Dr. med. Thomas Lukowski, München

Mit Tempo 130 auf allen Autobahnen wäre das Problem elegant erledigt

Man reibt sich bisweilen schon die Augen. Jahrzehntelang wird um die Isental-Autobahn gestritten. Ich habe es seit meiner Kindheit miterlebt, da ich gebürtige Mühldorferin bin, die in Ampfing aufgewachsen ist. Trotz der langen Planung ist es anscheinend nicht für nötig empfunden worden, die Menschen, die an der Autobahn leben, vor dem Verkehrslärm durch Lärmschutzmauern zu schützen. Aber im Grunde wäre es doch ganz einfach: Die Bundesregierung müsste endlich eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf deutschen Autobahnen einführen. Dann müsste man auch kein Geld für teure Gutachten ausgeben, die belegen, ob der Mensch jetzt tatsächlich durch Lärm geschädigt wird oder nicht. Denn das weiß man ja inzwischen, dass Lärm krank macht. Also, wie wär's, lieber Herr Scheuer: Tempo 130 km auf Deutschlands Autobahnen. Für die Anwohner, für unser Klima und für unsere Sicherheit. Es wäre auf alle Fälle schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Alexandra Weichselgartner, Ebersberg

Weltfremde Lärmberechnungen

Das Verwaltungsgericht München kippt das Tempolimit, die Autobahndirektion legt keine Rechtsmittel dagegen ein - wen wundert's? Es ist alles rechtens, die Immissionsgrenzwerte sind eingehalten, und der Bürger habe gefälligst nachzuweisen, dass der Lärm eine Gesundheitsgefahr darstellt. Dabei stellt das Umweltbundesamt eindeutig fest, dass "tagsüber bei Mittelungspegeln über 55 dB (A) außerhalb des Hauses zunehmend mit Beeinträchtigungen des psychischen und sozialen Wohlbefindens zu rechnen ist". Weiter heißt es in den Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Umgebungslärm: "Die WHO definiert Gesundheit entsprechend ihrer Satzung von 1946 als einen ,Zustand vollständigen körperlichen, mentalen und sozialen Wohlbefindens und nicht bloß als die Abwesenheit von (körperlichen) Erkrankungen und Gebrechen."

Statt mich über die Jahrzehnte an den Geräuschpegel der A3 zu gewöhnen, regt mich der Lärm oft derart auf, dass ich vor Wut aus der Haut fahren möchte, was eindeutig mein Wohlbefinden beeinträchtigt. Dass durch diese subjektive Empfindung auch mein Blutdruck steigt, kann wohl eindeutig als vom Lärm verursachte körperliche Erkrankung angesehen werden, die schlimmstenfalls zum Herzinfarkt führt. Nur - wie belege ich das fürs Gericht?

Hier kommt auch der Lkw-Verkehr ins Spiel. Während sich der Autolärm bei Tempo 120 auf einem lärmmindernden Asphalt auf ein erträgliches Rauschen reduziert, dominiert das Reifen-Surren der Lkw, die mit unverminderter Geschwindigkeit und meist weit über den erlaubten 80 km/h unterwegs sind, die Geräuschkulisse. Um mit Geschwindigkeitsbegrenzungen dem Problem Herr zu werden, müsste man zusätzlich für den Schwerverkehr ein Limit von 60 km/h einführen - wie das teils in Österreich der Fall ist. Dort scheint die EU-Umgebungslärmrichtlinie ohnehin bürgerfreundlicher ausgelegt zu werden als hierzulande. Anders ist es nicht zu erklären, dass bei unseren Nachbarn so gut wie jedes Einzelgehöft eine Lärmschutzwand hat, zusätzlich zu den ohnehin landesweit geltenden Geschwindigkeitsbeschränkungen, während man in Deutschland penibelst streng nach der RLS-90-Richtlinie aufwändige und weltfremde Lärmberechnungen durchführt, um "objektiv" festzustellen, ob denn eine Überschreitung der Immissionsgrenze vorliegt.

Für Dörfer an neuen Autobahnen, wie das bei Dorfen der Fall ist, gelten tagsüber 64 dB (A). An alten Autobahnen wie der A3 bei Iggensbach oder Schwanenkirchen muss man dagegen sogar 69 dB (A) aushalten. Durchschnittlich, wohlgemerkt. Röhrende Sportwagen oder ratternde Motorräder, die kilometerweit alles übertönen, kommen in der Berechnungsformel nicht vor. Das ist weit davon entfernt, was die WHO vorgibt oder was das Umweltbundesamt auf seiner Homepage propagiert: "Langfristig sollten Werte von 50 dB (A) tags beziehungsweise 40 dB (A) nachts angestrebt werden."

Wenn man bedenkt, dass je nach Sichtweise jeweils 3 dB (A) einer Halbierung oder Verdoppelung des Lärmaufkommens entsprechen, kann man erahnen, welche Belastung der Gesetzgeber seinen Bürgern zumutet.

Die Kosten für großzügige Lärmschutzwände wären kein Problem, hätte man nicht hunderte Millionen Euro in eine von vornherein zum Scheitern verurteilte, weil politisch inkorrekte Ausländermaut versenkt und in der Folge laufende Milliarden an Mauteinnahmen verloren. Für die Lkw werden ja auch Milliarden für immer mehr Autobahnparkplätze ausgegeben, sogar mit Lärmschutzwänden und -wällen, damit die Fahrer ihre Nachtruhe finden. Klar, die bringen der Wirtschaft ja schließlich Profit, auch mit oft unsinnigen Fahrten, nur um ein paar Cent pro Kurbelwelle oder Schweinehälfte zu sparen.

Während die Biker mit martialischen Auftritten für ihre vermeintlichen Rechte kämpfen, tun sich die lärmgeplagten Anwohner schwer, sich Gehör zu verschaffen, können sich nicht ähnlich spektakulär zusammenrotten, um für Ruhe zu demonstrieren. Sie haben schlichtweg keine Lobby und keinen Verband, der derartiges organisieren würde. Es ist höchste Zeit für eine Lärmschutzwende! Alois Ritzinger, Iggensbach