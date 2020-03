Warum diese sichtbar unpraktischen, hochhackigen Schuhe? Das ist die eine offene Frage, die das Jubiläumskonzert von Alanis Morissette in der ausverkauften Münchner Kongresshalle hinterlässt. Zu feiern gab es dort 25 Jahre "Jagged Little Pill", den Geburtstag ihres im Jahr 1995 höchst erfolgreichen Debütalbums, das es seit Dezember auch als Musical am Broadway gibt. Die zweite Frage: Wie kann man in eineinhalb Stunden so viel Wasser trinken? Der dafür angestellte Wasserträger musste der Singer-Songwriterin jedenfalls mehrmals neue Flaschen bringen. Aber okay, das könnte vielleicht am berühmten, melodramatischen Gesang liegen, mit dem die Kanadierin auch heute noch beeindruckt.

Bei ihrem in dieser speziellen Unplugged-Form einzigen Deutschlandkonzert (im Oktober spielt sie noch einmal, aber nicht unplugged in Hamburg) stand dieser auf gesonderte Weise im Zentrum. Denn da sah man sie entspannt in einer blauen Bluse und roten Hose auf einem Hocker über einem Teppich sitzen, begleitet von zwei ebenfalls sitzenden Männern an akustischen Gitarren. "Jagged Little Pill, Acoustic", das gab es 2005 schon mal als Album. Aber während da vieles doch eher wie eine unnötige Weichspülfassung klang, hat die Musik, völlig reduziert auf nur zwei Gitarren nun durchaus einen eigenen Reiz. Zudem wirkt es, als hätte die inzwischen dreifache Mutter mit den Ängsten und Traumata, die sie damals für dieses Album auf eindrückliche und kämpferische Weise in Worte gefasst hatte, ihren Frieden gemacht.

Eine kleine Überraschung ist der Einstieg, weil das Konzert mit "Your House" und damit mit dem Hidden Track des Albums beginnt. Auch sonst sind alle Lieder neu gemischt und bekommen durch die Reduktion oder kleine akustische Spielereien eine interessante, neue Note. Das gilt auf jeden Fall für "You Oughta Know" mit seinen ungewöhnlichen Gitarrenläufen, "Head Over Feet" mit seinen luftigen Flageolett-Tönen oder auch "Mary Jane" mit Ukulele. Bei Hits wie "Forgiven" und "Ironic" wiederum vermisst man doch etwas den rockigen Drive. Dafür bläst Morissette ab und zu und etwas ruppig in die Mundharmonika oder baut, sehr charmant, kleine Textaktualisierungen ein. Etwa wenn sie in "Your House" "CDs" durch "Spotify" ersetzt.

Für die Fans ist das alles ein einziges Fest. Alle Songs werden laut gefeiert, auch "Reasons To Drink" und "Smiling", zwei bereits im Internet veröffentlichte Stücke vom neuen, für den 1. Mai angekündigten Studioalbum; dem ersten seit immerhin acht Jahren. Als Zugaben gibt es "Uninvited" und sehr passend: "Thank You". Wobei sie die Lieder gleich direkt, das heißt ohne Abgang von der Bühne spielen. Wegen, nun ja, der wackeligen Schuhe. Die Morissette vielleicht ihrem Ehemann zuliebe trägt, der ebenfalls im Publikum sitzt? Wer weiß.