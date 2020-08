Von Egbert Tholl

Nach sieben Minuten sagt Josef Hader seinen ersten Satz: "De Wirt san alle Trottl." So ist es in "Indien", dem Film, den Paul Harather 1993 drehte, mit Josef Hader und Alfred Dorfer, die zwei Jahre zuvor das gleichnamige Theaterstück geschrieben hatten. "Indien" wurde zur Ikone des österreichischen Films, viele Sätze daraus machten sich selbständig. Hader spielte Heinz Bösel, "keinen Beilagenesser in dem Sinn", oder, wie ihn Kurt Fellner nennt: "A depperts, ignorantes Arschgeigerl."Der Fellner wiederum, den Dorfer spielte, ist eine klugscheißerische Nervensäge, "danke, ganz lieb". Zusammen testen sie Wirtshäuser und verarschen deren Inhaber, fahren in einer Liaison aus blankem Hass durch trostlose Landschaften und noch trostlosere Orte in Niederösterreich. Und auf dieser Fahrt in Bösels Müllkutsche werden sie zu dem wunderlichsten Ehepaar, das es je im Film gab, entsteht im Eingestehen des eigenen Scheiterns eine transzendentale Freundschaft, die den Tod und den Hodenkrebs überwindet, da man als Erdbeere wiedergeboren werden kann.

Nun kann man das alles getrost vergessen, denn im Münchner Volkstheater inszeniert Simon Solberg "Indien" mit großer Nonchalance gegenüber feinsinniger Subtilität. Solberg baut sich selbst ein anthropologisches Museum mit 1000 Ideen und vier lebenden Statuetten, eine davon das Nutztier mit "Menstruationshintergrund", das in seiner Freizeit arbeiten geht, also die Frau. Im Museum agieren nun Frau Sabine Fellner und Hans-Joachim Bösel, also Carolin Hartmann und Jonathan Müller, als multifunktionale Popanze, die einerseits erstaunlich viel und erstaunlich unelegant Originaltext absondern, andererseits jede Sekunde zu einem übererklärenden Assoziationsspiel machen, das durchaus Motive des Originals variiert. Sie kann singen, er singt auch, an Tagesaktualität bleibt wenig ausgespart, jede Idee wird von passender Musik begleitet, was den Eindruck von flottem Kabarett erweckt, aber nur mühsam die Absenz von Menschen und Charakteren kaschiert. Aber a Hetz is es scho.

Indien, wieder 20. und 30. August, Volkstheater