Martin Irlinger steht Menschen in Katastrophen bei, wenn sie Angehörige verloren haben oder selbst knapp dem Tod entronnen sind. Er arbeitet ehrenamtlich für das Kriseninterventionsteam des Münchner Arbeitersamariterbunds. Im Gespräch erzählt er, was man auf keinen Fall tun sollte, warum Helfen zufrieden macht und wann ihm selbst schon die Tränen gekommen sind.

Interview von Sabine Buchwald

Vor mehr als 30 Jahren wurde das erste Kriseninterventionsteam (KIT) gegründet. Was in München begann, ist inzwischen weltweit Vorbild für viele andere Institutionen dieser Art. Die KIT-Mitarbeiter begleiten oft den Rettungsdienst oder die Polizei. Sie stehen dann noch am Unfallort Menschen bei, die Angehörige verloren haben oder selbst knapp einer lebensbedrohlichen Situation entgangen sind. Träger ist der Münchner Arbeitersamariterbund (ASB). Derzeit hat das KIT einige Festangestellte in der Verwaltung und um die 60 ehrenamtliche Mitarbeiter. Dazu gehört seit mehr als 20 Jahren Martin Irlinger. Der 58 Jahre alte IT-Manager, Coach und Feuerwehrmann spricht über seine Motivation, seine Erfahrungen und darüber, wie man mit Trauer und Schweigen umgehen kann. An der Knopfleiste von Irlingers Hemd klemmt ein kleines rotes Herz aus Plastik. „Mit ganzem Herzen dabei sein, das ist das Wichtigste“, sagt er.